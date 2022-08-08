BIST 2.775
DOLAR 17,96
EURO 18,31
ALTIN 1.025,86
HABER /  GÜNCEL

Ali Babacan'dan Alevi açıklaması: Kimliklerini gizlemek zorunda kalıyorsa...

Ali Babacan'dan Alevi açıklaması: Kimliklerini gizlemek zorunda kalıyorsa...

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan Alevilerle ilgili bir açıklama geldi. Babacan "Aleviler kimliklerini gizlemek zorunda kalıyorsa eşit vatandaşlığın olduğunu söyleyemeyiz" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’nın Mamak ilçesindeki Hüseyin Gazi Cemevi’ni ziyaret etti. Muharrem orucunun açılmasına eşlik eden Babacan, cemevinin başkanı ve dedesiyle bir araya geldi.

Alevi kurumlarına ve cemevlerine Muharrem ayının ilk gününden itibaren yapılan saldırıları sert bir dille kınadıklarını hatırlatarak geçmiş olsun dileklerini ileten Babacan “Bu saldırılara hemen tepki gösterdik, konunun takipçisi olacağız” dedi.

Eşit vatandaşlığı vurgulayan Babacan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün eğer bir Alevi valinin, kaymakamın, rektörün, daire başkanının, genel müdürün varlığından söz edemiyorsak, Türkiye’de eşit vatandaşlığın olduğunu söyleyemeyiz. Aleviler kimliklerini gizlemek zorunda kalıyorsa eşit vatandaşlığın olduğunu söyleyemeyiz. Devlette işe alımlarda liyakat ilkesi çiğneniyorsa, torpil ve ayrımcılık hüküm sürüyorsa, haklılar imtiyazlılara ezdiriliyorsa Türkiye’de eşit vatandaşlığın olduğunu söyleyemeyiz. İşte o nedenle biz, eşit vatandaşlık ilkemize sıkı sıkı sarılmaya devam edeceğiz” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Gurbetçiler bir taşla iki kuş vurdu! Hem sıla hasretini giderdiler hem de...
Gurbetçiler bir taşla iki kuş vurdu! Hem sıla hasretini giderdiler hem de...
BİM aktüel kataloğu psikolog iddiasıyla TT oldu meğer BİM'e psikolog geldi işi....
BİM aktüel kataloğu psikolog iddiasıyla TT oldu meğer BİM'e psikolog geldi işi....
Hakan Ural eşi Ezgi Can Ural kaç yaşında, ne iş yapar? Hakan Ural evlilikleri
Hakan Ural eşi Ezgi Can Ural kaç yaşında, ne iş yapar? Hakan Ural evlilikleri
TİHEK'ten ev sahibine şok karar! 'Bekara ev yok' sözü başını yaktı
TİHEK'ten ev sahibine şok karar! 'Bekara ev yok' sözü başını yaktı
Ataşehir'de yanlışlıkla gaza basan sürücü araçla 2'nci kattan düştü
Ataşehir'de yanlışlıkla gaza basan sürücü araçla 2'nci kattan düştü
Büyük kriz çıkabilir: Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri İYİ Parti'yi kızdırdı
Büyük kriz çıkabilir: Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri İYİ Parti'yi kızdırdı
Hakan Ural annesi kimdir oyuncu Ceyhan Cem Yeşilçam yıldızıymış fotoğrafına bakın
Hakan Ural annesi kimdir oyuncu Ceyhan Cem Yeşilçam yıldızıymış fotoğrafına bakın
Plajda şortunu indiren 2 şahıs darp edildi! Denize kaçıp boğulma tehlikesi yaşadı, çıkarıp dövdüler
Plajda şortunu indiren 2 şahıs darp edildi! Denize kaçıp boğulma tehlikesi yaşadı, çıkarıp dövdüler
ABD'de peş peşe 4 müslüman öldürüldü Türk Dışişleri Bakanlığı: Derin endişe duyuyoruz
ABD'de peş peşe 4 müslüman öldürüldü Türk Dışişleri Bakanlığı: Derin endişe duyuyoruz
TV100 canlıda Latif Şimşek'i döven Cemal Enginyurt’un koruması Emrah Topal'ın sabıkası olay
TV100 canlıda Latif Şimşek'i döven Cemal Enginyurt’un koruması Emrah Topal'ın sabıkası olay