Ali Babacan'dan Alevi açıklaması: Kimliklerini gizlemek zorunda kalıyorsa...

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan Alevilerle ilgili bir açıklama geldi. Babacan "Aleviler kimliklerini gizlemek zorunda kalıyorsa eşit vatandaşlığın olduğunu söyleyemeyiz" ifadelerini kullandı.

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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’nın Mamak ilçesindeki Hüseyin Gazi Cemevi’ni ziyaret etti. Muharrem orucunun açılmasına eşlik eden Babacan, cemevinin başkanı ve dedesiyle bir araya geldi.

Alevi kurumlarına ve cemevlerine Muharrem ayının ilk gününden itibaren yapılan saldırıları sert bir dille kınadıklarını hatırlatarak geçmiş olsun dileklerini ileten Babacan “Bu saldırılara hemen tepki gösterdik, konunun takipçisi olacağız” dedi.

Eşit vatandaşlığı vurgulayan Babacan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün eğer bir Alevi valinin, kaymakamın, rektörün, daire başkanının, genel müdürün varlığından söz edemiyorsak, Türkiye’de eşit vatandaşlığın olduğunu söyleyemeyiz. Aleviler kimliklerini gizlemek zorunda kalıyorsa eşit vatandaşlığın olduğunu söyleyemeyiz. Devlette işe alımlarda liyakat ilkesi çiğneniyorsa, torpil ve ayrımcılık hüküm sürüyorsa, haklılar imtiyazlılara ezdiriliyorsa Türkiye’de eşit vatandaşlığın olduğunu söyleyemeyiz. İşte o nedenle biz, eşit vatandaşlık ilkemize sıkı sıkı sarılmaya devam edeceğiz” dedi.