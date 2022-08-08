Nedim Şener ÖSYM'de yapılmayan FETÖ temizliğine dikkat çekti! Sonuç: KPSS skandalı

KPSS skandalındaki ÖSYM'de yapılmayan FETÖ temizliğine dikkat çeken gazeteci Nedim Şener, bunun sonucu olarak KPSS skandalının yaşandığını söyledi.

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Hürriyet yazarı Nedim Şener, KPSS sorularının sızdırılması skandalına ilişkin olarak, "FETÖ temizliğindeki zafiyetin getirdiği sonuç: KPSS skandalı"yorumunu yaptı.

Şener, soruşturmanın genişletildiğini belirterek, "2022 yılı KPSS sınavı ile ilgili skandal sonrası devletin tüm kurumları çok titiz bir inceleme, araştırma ve soruşturma yürütüyor. ÖSYM Başkanı’nın görevden alınması ve sınavların iptali birinci kısım. Skandalın, organize olduğundan hiç kuşku yok." dedi.

Şener yapılmayan temizliğe dikkat çekerek,

"15 Temmuz’dan bu yana ÖSYM’den sadece 15 FETÖ’cü ihraç edilmiş. Bu şu anlama gelir; emniyetin raporuna göre, 2005-2013 arasındaki sekiz yılda 12 sınav dalında 206 bin kişinin mağdur edildiği soru hırsızlığı yapılan, hatta bir başkanı da yargılanan ÖSYM’de ya FETÖ’cüler neredeyse yok denecek kadar azmış ya da neredeyse hiç temizlik yapılmamış. Bence ikincisi, son olay bize bunu gösteriyor zaten. Devletin tüm kurumları şimdi çok geniş bir araştırma ve soruşturma içinde" dedi.