Şiddetli yağmur fena geliyor Meteoroloji 11 il için sarı kodla uyardı İstanbul, Antalya, İzmir...
TÜRKİYE Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta hava durumu tahminlerini yayınladı. İzmir ve Antalya'nın da bulunduğu 11 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İşte bölge bölge son durum...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, bugün birçok şehirde sağanak yağış görülecek. Sıcaklıkta önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.
Yağışlar Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleriyle Kütahya'nın güneyi, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak.
Meteoroloji, kuvvetli yağışa karşı 11 kenti sarı kodla uyardı. Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak'ta ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Uzman isim Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ay ortası da Yaz mevsimi dolu dizgin devam edecek. Bu sene Yaz mevsimine doyacağız. Sizler de bu güzel sezonun tadını çıkarın. İstanbul'da Ataşehir - Sancaktepe - Sultanbeyli taraflarında yağış var. Çok küçük bir kütle... " dedi.