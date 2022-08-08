Hakan Ural eşi Ezgi Can Ural kaç yaşında, ne iş yapar? Hakan Ural evlilikleri

Son günlerde adını sık sık duyduğumuz Hakan Ural hakkında hiç bilinmeyenleri 'tek gecelik ilişkinin ürünü' dediği babası Selçuk Ural anlattı. 16 yaşında babasının kabul ettiği ve şu anda 54 yaşında olan Hakan Ural'ın annesi ise en çok merak edilen konulardan. Bir dönem Yeşilçam'ın tanınan isimlerinden biri olan Ceyhan Cem Hakan Ural'ın annesi.

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Kanal D ekranlarında sunduğu Neler Oluyor Hayatta programında söyledikleri ile sık sık sosyal medyanın gündemine yerleşen Hakan Ural hakkında şok açıklamaları bu kez babası Selçuk Ural yaptı. Oğlu Hakan Ural için tek gecelik ilişkimin ürünü dediği baba Selçuk Ural, oğlunu ilk zamanlarda reddettiğini 16 yaşında DNA testi ile oğlunu kabul ettiğini geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportaj ile anlatmıştı. Babasıyla görüşmeyen ve aralarının açık olduğu bilinen Hakan Ural'ın annesi ise en çok merak edilen konulardan birisi. Hakan Ural'ın annesi bir dönem Yeşilçam'ın tanınan isimlerinden biri olan Ceyhan Cem'dir. Selçuk Ural ile Ceyhan Cem uzun süre birlikte yaşamışlardır fakat resmi nikahları olmamıştır. Ceyhan Cem'in iddiasına göre Selçuk Ural kendisinden bir çocuğu olmasını ve evlenmek istediğini söylemiştir. Selçuk Ural ise o esnada modacı Canan Yaka ile evliliğe giden bir yola girmiştir.

Hakan Ural anne ve babası: Hakan Ural'ın babası birçok kişi tarafından biliniyor fakat annesi hakkında pek bir bilgi bulunmuyor. Hakan Ural'ın annesi Türkiye'nin en güzel sinema oyuncularından biri olan Ceyhan Cem'dir. Fakat Hakan 17 yaşına gelene kadar ne Selçuk Ural'ın ne de Ceyhan Cem'in oğlu olduğu bilinir.

Resmi olarak evlenmediler: Çünkü Selçuk Ural ve Ceyhan Cem, uzun süre birlikte olmuş ancak resmi olarak evlenmemiştir. Ceyhan Cem'in iddiasına göre Selçuk Ural kendisinden bir çocuğu olmasını ve evlenmek istediğini söylemiştir. Selçuk Ural ise o esnada modacı Canan Yaka ile evliliğe giden bir ilişki içindedir.

Hakan Ural'ın kardeşi: Selçuk Ural'ın Canan Yaka ile olan evliliğinden Aslı isminde bir kızı olur. Ceyhan Cem'in ısrarlarına rağmen oğlu Hakan'ı asla kabul etmez. Gel zaman git zaman, baskılara dayanamayan Selçuk Ural, Aslı'nın da dünyaya gelmesiyle Hakan Ural'ı nihayet evlat olarak kabul eder.

17 yaşında, babası kendisini kabul ettiği andan itibaren hiç ayrılmamaya başlarlar baba oğul. Hakan, annesinin güzelliği ve babasının yakışıklığı sebebiyle önce modellik yapmaya başlar.

İlk sinema filmi: Daha sonra Banu Alkan'la ilk filmi olan "Mavi Yolculuk"la sinema dünyasına adım atar ve Türk filmlerinin aranan yakışıklı jönleri arasına girer.

Sibel Can ile ilişkisi: Kendisi henüz 20, sevdiği kız ise 18 yaşındayken Zerrin Özer'in evinde gizlice evlenirler. Türkiye'nin en güzel kadını olarak kabul edilen Sibel Can ve en yakışıklı erkeklerinden biri olarak görülen Hakan Ural'ın 11 yıl sürecek evliliği böyle başlar.

Evlilikleri çatırdamaya başlar: 90'ların sonunda Sibel Can'ın dizi partneri Karahan Çantay'la yasak aşk yaşadığı iddiaları ayyuka çıkınca karı koca bir basın toplantısı düzenleyip açıklama yaparlar. Hakan Ural her ne kadar iddiaların gerçek olmadığını ve eşinin yanında olduğunu söylese de çift kısa zaman sonra boşanır.

Boşandıktan sonra bile çiftin arasındaki gerilim eksik olmaz. Sibel Can'ın Sulhi Aksüt ile evlenmeden birlikte olması ve eski eşinin kendisine borcunu ödememesi gazete manşetlerinde yer alır bir süre.

Çürük raporu ve askerlik durumu: Bu arada Hakan Ural'ın adı bir de sahte çürük raporu almasıyla gündeme gelir. 1999'da sahte çürük raporu aldığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırılan Hakan Ural, 3713 sayılı Şartlı Tahliye Yasası'ndan yararlanarak cezasının 5'te 2'sini yattıktan sonra tahliye edilir ve askere alınır. Acemi eğitimini Hatay'da, kalan aylarını da Van'da asker olarak geçirir.

İkinci evliliği: Hakan Ural'ın ikinci eşi Ezgi Can oldu. 2002 yılında tanıştılar ve 2005 yılında evlendiler.

Aralarındaki 16 yaş fark olan Hakan Ural ve Ezgi Can'ın bu evlilikten Gisella Ural adında bir kızı olmuştur. Sibel Can ile olan evliliğinden ise Melisa ve Engincan adında iki çocuğu vardır.