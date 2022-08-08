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Kütahya'daki kayıp kadın! 2 gün sonra bakın nerede bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kütahya'daki kayıp kadın! 2 gün sonra bakın nerede bulundu

 KÜTAHYA'nın Altıntaş ilçesinde, iki gün önce kaybolduğu bildirilen kadın evinden 13 kilometre uzaklıkta ekiplerce bulundu.

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Eşi Halil İbrahim Duman'ın önceki gün kayıp başvurusu üzerine arama çalışması başlatılan Kamile Duman'ın (65) bulunması için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve polis ekipleri gün boyunca çalışma yürüttü.

Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarında jandarmanın iz köpeği ile dron da kullanıldı.

Akşam saatlerinde Duman'ın Osmaniye köyü yakınlarındaki Çaltepe mevkisinde görüldüğü bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Evine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki kayalık alanda bitkin şekilde bulunan Duman, ambulansla Altıntaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İki geceyi kayalıklara sığınarak geçirdiği öğrenilen Duman'ın, genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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