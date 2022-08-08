Kemal Kılıçdaroğlu kaç yabancının oy kullanacağını açıkladı: Bizdeki bilgi YSK'da yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin seçmen kayıt sistemiyle ilgili YSK'da bile olmayan bilgiye sahip olduğuna dikkat çekerek seçimlerde kaç yabancının oy kullanacağını da bildiklerini açıkladı.

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CHP Genel Başkanı, her bir seçmene dair bilgilere vakıf olduklarını belirterek, “Doğum yerlerine de bakıyoruz. Kimlere vatandaşlık verildiğini oradan çıkarabiliyoruz. Kaç yabancının oy kullanacağını biliyoruz, 400-500 bin kişi gibi yüksek bir rakam yok” dedi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sözcü'den Ruhat Mengi'ye verdiği röportajda, mülteci tartışmaları, seçim çalışmaları, 6'lı Masa'nın çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. 6'lı Masa'nın 24 Ağustos'ta tekrar bir araya geleceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bu sefer Temel Bey'in ev sahipliğinde toplanacağız. Ama şunu söyleyeyim; ben çalışıyorum, Meral Hanım çalışıyor, Davutoğlu çalışıyor, Ali Babacan çalışıyor, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem konusunda genel başkan yardımcıları çalışıyor, Anayasa değişiklikleri, iç tüzükler, neler yapılacak, bunlar çalışılıyor zaten. 6'lı Masa sürekli ve samimi bir çalışma içerisinde" dedi.

'Kaç yabancının oy kullanacağını biliyoruz'

Kılıçdaroğlu, "Suriyelilere, Afganlara, Pakistanlılara vatandaşlık verilmeye devam edildiği haberleri çıkıyor ve kaç kişiye verildiği de bilinmiyor. Seçimde çok büyük bir yabancı kitlesi oy kullanırsa ne olacak?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde de yok, her bir seçmeni, ilk kez sandığa gidip oy kullanacak seçmenleri de biliyoruz, evlerini, adreslerini de biliyoruz, doğum yerlerine de bakıyoruz. Suriye doğumlu, Afganistan doğumlu, hepsine bakıyoruz, dolayısıyla kimlere vatandaşlık verildiğini de oradan çıkarabiliyoruz. Şu anda öyle bir tehlike görünmüyor, veriler var, kaç yabancının oy kullanacağını biliyoruz, 400-500 bin kişi gibi yüksek bir rakam yok, öyle bir rakam geldiğinde onu hemen kamuoyuyla paylaşırız zaten. O konuda çok duyarlıyız."



'Venezuela'da, Sudan'da tarla alıp ekeceğiz diyorsan ülkenden haberin yok demektir'

Seçime kadar olan 1 yıl içinde Türkiye'de tarihi ve yeşil alanların durumuna da değinen Kılıçdaroğlu, "Tahammül edeceğiz, Türkiye bütün bu olumsuzluklara rağmen güçlü bir ülke, bu ülkeyi kuranlar Türkiye'nin temellerini çok iyi atmışlar, sağlam temelleri var, tamam kolonlar biraz hasar görüyor ama o kolonlar bizi ayakta tutuyor. Beton yığını değil, beton ormanı yaptılar ama Türkiye kararlılıkla, azimle bütün bu sıkıntıları aşacak, göreceksiniz, hepsini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Belediyelerin 'tüm engellemelere rağmen başarılı bir çalışma yürüttüğünü' vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Vatandaş bunu görmeli; bütün engellemelere rağmen CHP'li belediyeler bir tarih yazıyorsa, iktidar olduğunda tarihi ne kadar güçlü yazacağını da fark etmeleri lazım. Türkiye'nin üniversitelerinin bilgi üretmesi gerekir, Türkiye'nin katma değeri yüksek ürün üretmesi gerekir, bu kadar büyük bir coğrafyada siz hâlâ tarım ürünü ithal eder bir noktaya gelmişseniz, canlı hayvan veya et ithal eder noktasına gelmişseniz, hala Venezuela'da, Sudan'da tarlalar alıp ekeceğiz filan diyorsanız ülkenden haberin yok, dünyadan da kopuksun demektir. Oralarda ne yapmak istediklerini bilmiyoruz ama o olaylarda da bir şey var" dedi.