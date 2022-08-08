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Çorum'da kamyon ile otomobil çarpıştı! Çok acı anne ve bebeği öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çorum'da kamyon ile otomobil çarpıştı! Çok acı anne ve bebeği öldü

 ÇORUM'da kamyon ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında anne ve bir yaşındaki bebeği hayatını kaybetti, baba yaralandı.

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S. D. idaresindeki bir kargo şirketine ait kamyon, Samsun-Ankara kara yolu Çorum İskilip Kavşağı'nda Fatih Benli'nin kullandığı  otomobil ile çarpıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan bir yaşındaki Ayşe Zümra Benli'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü ile eşi Dudu Benli, ambulansla hastaneye  kaldırıldı. Anne Dudu Benli, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından kamyon sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Anne ve bebeğin cenazeleri, hastane morguna kaldırıldı.

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