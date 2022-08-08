Kılıçdaroğlu'nun rozet taktığı muhtar konuştu: MHP’liyim, CHP ile alakam yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP rozeti taktığı Kayserili Yavuzselim Mahallesi Muhtarı Hanife Çakmak, MHP'li olduğunu söyledi. Kandırıldığını öne süren Çakmak, CHP'li isimler tarafından oğluna iş bulunacağının vaat edildiğini, CHP rozetinin takılacağından haberinin olmadığını iddia etti.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta Kayserili muhtarlara CHP rozeti takmasıyla ilgili çok konuşulacak iddia ortaya atıldı.

Kayseri'de 57 muhtarın CHP'ye katılım töreninde Bünyan ilçesindeki Yavuzselim Mahallesi Muhtarı Hanife Çakmak da CHP rozeti takılanlar arasındaydı. Çakmak, rozet takımı sonrasında CHP tarafından kandırıldığını ifade eden bir video yayınladı.

"Çocuğum ağır bastı"

Muhtar Çakmak, "Benim cenazeme katılmışlardı. CHP İl Başkanı Ümit hanımı tanımıyorum ama orada tanıştık. İşten bahsedince 'benim çocuğumun işi yok' dedim ben de. Onlar da 'biz yardımcı olacağız' deyince ben de balıklama gittim. Bizi yemeğe götürdüler, rozet takacaklarını söylemediler. İlerleyen saatlerde 'Yemekten sonra size rozet takılacak' denince herkes afalladı. Muhtarım, korkum da var ama çocuğum ağır bastı. CHP'li değilim, hiç olmadım" dedi.

Hamza Dağ videoyu paylaştı: Dün ortaya çıkan elektrik yalanından sonra bugün de üyelik yalanı…

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da Çakmak'ın CHP tarafından oyuna getirildiğini ifade ettiği videoyu sosyal medyadan paylaştı. Dağ video paylaşımıyla birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Dağ, "Dün ortaya çıkan elektrik yalanından sonra bugün de üyelik yalanı… Kapasiteleri hizmet ve projelere yetmediği için bu tür ali cengiz oyunları yürütüyorlar. Vatandaşlarımızı çirkin kampanyalarınıza alet edip yüzüstü bırakmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz Kemal Kılıçdaroğlu?" diye sordu.