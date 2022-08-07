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Görüşmeler sonuç verdi! Filistin ve İsrail arasındaki ateşkes resmen başladı

Görüşmeler sonuç verdi! Filistin ve İsrail arasındaki ateşkes resmen başladı

İsrail ve Filistin arasında 3 gündür devam eden saldırılarının ardından Mısır’ın arabuluculuğunda taraflar arasındaki ateşkes yerel saatle 23.30’da başladı.

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İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları 3 gündür devam ederken, İsrail ve Filistin arasında Mısır’ın arabuluculuğunda yapılan görüşmeler sonucunda taraflar arasındaki ateşkes yerel saatle 23.30’da başladı. 

İsrail ateşkesi doğruladı
İsrail, Filistin ile Mısır’ın arabuluculuğunda yaptıkları görüşmeler sonucunda ateşkesin yerel saatle 23.30’da başlayacağını doğruladı. İsrail Başbakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Kamu Diplomasisi Başkanı, ateşkesin 23.30'da yürürlüğe gireceğini doğruladı. İsrail devleti, Mısır'a çabaları için teşekkür ediyor. Ateşkes ihlal edilirse, İsrail devleti, zorla karşılık verme hakkını saklı tutar. İsrail devleti, sakinlerinin günlük rutinlerini ihlal edecek hiçbir etkene izin vermeyecek” denildi.

Filistin İslami Cihat Örgütü ateşkes saatini açıklamıştı
Filistin İslami Cihat Örgütü'nün Sözcüsü Muhammed el-Hindi ise yaptığı açıklamada, İsrail ile üç gün süren yoğun çatışmayı sona erdirmek için Kahire'nin aracılık ettiği ateşkesi kabul ettiklerini ifade etmiş, ateşkes anlaşmasına müzakerecilerin Filistin İslami Cihat Örgütü’nün Cenin lideri Bassem Saadi'nin serbest bırakılmasını dahil etmek için çalıştıklarını aktarmıştı. Kısa süre önce Cenin’de tutuklanan Saadi, İsrail ile Filistin İslami Cihat Örgütü arasında saldırıların başlamasına neden olan tetikleyici olaylardan biriydi.

Ateşkesin 20.00’de başlaması bekleniyordu
Mısırlı bir güvenlik kaynağı, İsrail'in ateşkes teklifini teklifi kabul ettiğini ifade etmiş, Mısır'ın ateşkes çabalarına aşina olan bir Filistinli yetkili ise, söz konusu ateşkesin yerel saatle saat 20.00'de yürürlüğe gireceğini aktarmıştı. Ancak İsrailli bir kaynak ise, ateşkes görüşmelerin hala "ilerlemeye" devam ettiğini belirtmiş, "Ateşkes olacağı kesin değil" ifadelerini kullanmıştı.

Ateşkese dakikalar kala 15'ten fazla füzeyle hedef aldı
İsrail güçleri ateşkese dakikalar kala Gazze Şeridi'nin güneyindeki askeri bölgeyi 15'ten fazla füzeyle hedef aldı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı ve yaralanma bildirilmezken, bölgede hasar meydana geldiği bildirildi.

Gazze Şeridi’nde can kaybı 44'e yükseldi
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarda can kaybının 43’e yükseldiği aktarılarak, hayatını kaybedenler arasında 15 çocuk, 4 kadın bulunduğu ifade edildi. Bakanlık ayrıca, saldırılarda 360 kişinin yaralandığını aktardı.

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