Hazırlığı 1.5 yıl sürdü 24 ayda tamamlandı Sivas'ta satışa sunuldu fiyatı dudak uçuklattı

“Laboratuvarda teste sokulmasına yardımcı oluruz”

Funda Taşbaş, seccadenin her türlü iplik laboratuvarında teste sokulmasına yardımcı olabileceklerini ifade ederek, “Anneannemin kızken kendine işlediği bir kilim. Anneannemden anneme, daha sonra da yadigar olarak bizlere kalan bir emanettir. Kilimimiz oyulgama tekniğiyle yapılan ince bir işçilik gerektiren, sadece iplerinin hazırlanması 1,5 sene, kilimin dokunması tam 24 ay sürmüştür. Bu bize büyüklerimizin emaneti ve yadigarı olduğu için manevi değeri çok büyüktür. Satışa koymamızdaki amaç da maddi bir sıkıntı yaşadığımız için satışa çıkarmak zorunda kaldık. İnsan ister istemez böyle bir değeri ortaya çıkardığı için üzülüyor. 5 milyon 750 bin lira fiyat belirleyerek satışa çıkardık. Gerçek alıcılarla muhatap olmak istiyoruz. Kilimin her türlü iplik laboratuvarlarında teste sokulmasına yardımcı oluruz. Bizler alıcı tarafından bilhassa bu testlerin yapılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.