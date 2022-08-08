Rıdvan Dilmen canlı yayında açıkladı! Mesut Özil'den flaş Lucas Torreira yorumu

Fenerbahçe'den ayrılarak Başkaşehir'e transfer olan Mesut Özil ile konuştuklarını canlı yayında açıklayan Rıdvan Dilmen, "Mesut ile konuştum, 'Galatasaray çok iyi bir oyuncu aldı' dedi. Lucas Toreira'nın müthiş bir oyuncu olduğunu belirtti" dedi.

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Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı kadrosuna katarak büyük ses getiren Galatasaray'ı, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TV 8.5'ta yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

"Galtasaray çok iyi bir oyuncu aldı"

Mesut Özil ile Lucas Torreira hakkında konuştuğunu dile getiren Dilmen, Özil'in Uruguaylı futbolcu için övgü dolu ifadeler kullandığını belirtti. Rıdvan Dilmen canlı yayında yaptığı açıklamada, "Mesut Özil ile konuştum, 'Galatasaray çok iyi bir oyuncu aldı' dedi. Lucas Toreira'nın müthiş bir oyuncu olduğunu belirtti." ifadelerini kullandı.

Mesut Özil, Galatasaray'ın Arsenal'dan yeni transferi Lucas Torreira birlikte forma giymişti.