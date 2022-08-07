Alanyaspor, Karagümrük engelini rahat geçti!

Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-2 mağlup etti.

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Fatih Karagümrük ile Alanyaspor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Alanyaspor 4-2 kazandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 19. ve 71. dakikalarda Eduardo, 28. dakikada Efkan Bekiroğlu ile 90+3. dakikada Erencan Yardımcı kaydetti. Fatih Karagümrük'ün golleri ise 55. dakikada Fabio Borini ve 72. dakikada Biraschi'den geldi.

Alanyaspor bu sonuçla puanını 3'e çıkardı.

Alanyaspor gelecek hafta Beşiktaş'ı konuk edecek. Fatih Karagümrük ise gelecek haftayı bay geçecek.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Caner Erkin’in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Mbaye Diagne’nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.

19. dakikada atılan ara pasta sağ kanattan ceza sahası içine giren Efecan Karaca’nın kale önüne kadar gelip kaleci Viviano ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sol tarafa pasını aktardı. Bu noktada topla buluşan Wilson Eduardo meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1

28. dakikada Efecan Karaca’nın ara pasında defansın arkasına sarkan Efkan Bekiroğlu’nun ceza sahası içine sol taraftan girip kaleci Viviano’yu çalımlayarak çaprazdan boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

39. dakikada Caner Erkin’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Fabio Borini’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol direğe çarpıp oyun alanına döndü.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Caner Erkin’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Yusuf Karagöz kornere çeldi.

56. dakikada baskı sonucu kazanılan topu alan Mbaye Diagne’nin pasında sağ taraftan ceza sahası içine giren Fabio Borini’nin çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

70. dakikada sağ kanattan Tayfur Bingöl'ün pasında ceza sahası içinde Candeias topla buluştu. Candeias'ın içeriye çevirdiği topta kale önünde Wilson Eduardo’nun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3

72. dakikada Caner Erkin’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte iyi yükselen Biraschi kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-3

90+3. dakikada Targhalline'nin orta sahadan pasında topu alan Erencan Yardımcı'nın ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-4

Fatih Karagümrük - Alanyaspor ilk 11'ler

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Davide Biraschi, Burak Bekaroğlu, Emir Tintiş, Caner Erkin, Mateo Ricci, Magomed Ozdoev, Levent Mercan, Otabek Shukurov, Fabio Borini, Mbaye Diagne

Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Jure Balkovec, Furkan Bayır, Fatih Öztürk, Yusuf Özdemir, Leroy Fer, Umut Güneş, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu, Daniel Candeias, Wilson Eduardo