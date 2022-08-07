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Cornelius'un menajerinden transfer itirafı! Belçika'dan talip var ama...

Cornelius'un menajerinden transfer itirafı! Belçika'dan talip var ama...

Cornelius'un menajeri Per Steffensen, Trabzonspor'un sezona çok iyi bir giriş yapan Danimarkalı golcüsü Andreas Cornelius'a Belçika ekibi Club Brugge'ün talip olduğunu duyurdu.

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Trabzonspor 'da Andreas Cornelius, sezona müthiş bir başlangıç yaparken kendisine Belçika'dan bir talip çıktı. Club Brugge'ün bu yaz Cornelius için girişimlerde bulunduğu belirtildi. 

Tipsbladet'e konuşan Cornelius'un menajeri Per Steffensen, Club Brugge'ün bu yaz Cornelius'u kadrosuna katmak adına büyük bir isteği olduğunu belirtti. Steffensen, geçtiğimiz yaz Parma'dan Trabzonspor'a transfer olurken Cornelius için Kopenhag ihtimalinin de bulunduğunu fakat şimdi Şampiyonlar Ligi için Trabzonspor ile karşılaşacak Danimarka ekibinin maliyetli bulduğu için transferi istemediğini belirtti. 

Transferi çok zor
Belçika basınından Voetbal Primeur, Cornelius'un Club Brugge'e transferinin pek mümkün olmadığını belirtti. Trabzonspor'un Cornelius için piyasa değeri olarak gösterilen 9 milyon Euro'dan çok daha yüksek bir ücret isteyeceğini ve bu şartlarda Belçika ekibinin transferi gerçekleştiremeyeceği aktarıldı. 

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