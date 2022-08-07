Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bırakan Arda Güler'in yeni sezondaki forma numarası belli oldu. Geçtiğimiz sezon 25 numarayı terleten genç oyuncu, yeni sezonda 10 numaralı formayı giyecek.

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Fenerbahçe'nin yükselen yeteneği Arda Güler'in forma numarası belli oldu. Sergilediği performansla ''Yeni Alex'' olarak adlandırılan genç oyuncunun forma numarası da değişiyor.

Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Arda Güler oldu. Süper Lig için Türkiye Futbol Federasyonu'na verilen listeye göre 10 numaralı formayı giyeceği öğrenildi. Yeni transfer Joao Pedro ise 20 numarayı giyecek.