Esnafları önce para gönderip dekontla ikna edip dolandırdı

Bekir Bozdağ'dan KPSS açıklaması: Hükümet şunu yapmalıydı diyebilecekleri şey yok

Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvuru tarihi ne zaman, şartları neler?

Cemal Enginyurt'tan Latif Şimşek'i darp olayı sonrası şok savunma: Sizden korkan sizin gibi olsun