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Fenerbahçe'nin sahadaki yeni lideri Luan Peres

Fenerbahçe'nin sahadaki yeni lideri Luan Peres

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, savunmanın lideri yapmak istediği Brezilyalı stoper Luan Peres'i, Ümraniyespor maçında ilk 11’de oynatacak.

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Süper Lig 'de yarın ilk maçına Ümraniyespor karşısında çıkacak olan Fenerbahçe 'de teknik direktör Jorge Jesus, kadro planlamasını büyük ölçüde yaptı. Sezona 3 puanla başlamayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde yeni transfer Luan Peres'in bu karşılaşmaya 11'de başlaması bekleniyor.

Brezilyalı oyuncunun Jesus tarafından savunmanın lideri olarak düşünüldüğü ve Luan'ın hemen kadroya monte edilmesinin istendiği bildirildi. Portekizli hocanın, oyuncusuyla da görüşerek hazır olmasını istediği öğrenildi. (Sabah)

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