AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt ne zaman yapılacak? Açık Lise kayıtları ne zaman başlayacak?

Açık Lise kayıt tarihleri bir kez daha gündemdeki yerini aldı. 2022 - 2023 dönemi Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri öğrenciler ve öğrenci olmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt ne zaman yapılacak? MEB 2022 - 2023 Açık Lise kayıtları ne zaman başlayacak? İşte AÖL kayıt tarihleri hakkında merak edilenler...

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Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak olan Açık Lise kayıtları tarihi ve AÖL kayıt ücreti merak ediliyor. İşte Açık lise AÖL kayıt tarihleri ile ilgili detaylar...

Açık lise kayıtları ne zaman: AÖL kayıt tarihleri henüz belli olmadı. MEB tarafından açıklanacak Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 takvimi ile AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri netlik kazanacak.

Kayıt için hangi belgeler gerekli: İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar

a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;

İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;

* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.

* Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).