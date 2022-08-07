Sungun Babacan kimdir, aslen nereli? Sungun Babacan seslemdirmeleri

Sungun Babacan kimdir, neden öldü ve hastalığı neydi soruları ölümünün ardından merak edildi. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Türkiye'nin önemli seslendirme sanatçıları arasında olan Sungun Babacan 63 yaşında hayatını kaybetti. İşte Babacan'ın hayatı.

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Usta seslendirme sanatçısı Sungun Babacan hayatını kaybetti. Sungun Babacan birçok aktöre sesiyle hayat vermiştir. Ayrıca programlarda ve reklam filmlerinde de çok sayıda seslendirme yapmıştır. Peki, Sungun Babacan kaç yaşındaydı? İşte Babacan'ın hayatı.

Sungun Babacan kimdir: Sungun Babacan 5 Ekim 1958 Ankara doğumluydu. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitiren Sungun Babacan, tiyatro kökenli olmayan seslendirme oyuncusuydu.

Meslek yaşamına TRT'de seslendirme yaparak başlamıştır. 1980'li yılların ortalarında TRT'de Cumartesiden Cumartesiye adlı programın sunuculuğunu yaptı. Birçok sinema filmi ve dizide ünlü oyuncuların seslendirmesini yapan Sungun Babacan, uzun yıllar çeviri ve seslendirme yönetmenliği yapmıştır. İki büyük kuruluşun kurumsal sesi olmasının yanı sıra televizyon filmleri ve çoğunlukla reklam seslendirmesi yapmıştır. Aynı zamanda Riot Games'in yayıncılığını ve yapımcılığını üstlendiği League of Legends adlı oyunda Lucian isimli şampiyonu seslendirmiştir.

Evim Şahane ve Güle Güle Oturun programında dış ses olarak seslendirme yapmıştır. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde dublaj eğitimi vermiştir.

Seslendirmeleri: Başlıca Seslendirme Çalışmaları: Christian Bale / Batman Begins, Christopher Reeve / Superman, Tom Hanks / Forrest Gump, Tom Cruise / Mission: Impossible ve John Travolta / Pulp Fiction