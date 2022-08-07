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Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: 10 ilde kuvvetli sağanak Denizli Burdur Antalya Ankara

Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: 10 ilde kuvvetli sağanak Denizli Burdur Antalya Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporuna göre, İç Ege, Batı Akdeniz ve Ankara bölgelerinde kuvvetli sağanak etkili olacak. Bugün için 10 il sarı kodla uyarıldı. Yetkililer ani sel, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yaptı.

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Ağustos ayının ortalarına doğru ilerlerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurdun birçok bölümüne sağanak uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren İç Ege ile Batı Akdeniz`de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile Aydın, Muğla ve Antalya`nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Ankara ve Eskişehir'de sağanak bekleniyor
Öğle saatlerinden itibaren Ankara ve Eskişehir'de de sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Meteoroloji 7 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre yurt genelinde beş gün boyunca kuvvetli sağanak bekleniyor.

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