Nükleer felaket tehlikesi! Ciddi anlamda zarar gördü dünya için tehlike büyük

Ukrayna'da Rusya'nın kontrolüne geçen Zaporijya Nükleer Santrali'nde yaşanabilecek felaket tehlikesine karşı uyarı geldi.Abone ol
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Ukrayna'da Rusya'nın kontrolüne geçen Zaporijya Nükleer Santrali'nde "nükleer felaket tehlikesi" bulunduğunu açıkladı.
BBC'de yer alan habere göre, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi, Avrupa'nın en büyük nükleer tesisi olan Zaporijya'da durumdan endişe duyduğunu söyledi.
Tesisin ciddi anlamda zarar gördüğünü söyleyen Grossi, bir nükleer felaket tesisinin bulunduğunu söyledi.
Grossi, "Ukraynalı personel baskı ve tehdit olmadan önemli görevlerini yerine getirebilmeli" dedi.
Zaporijya operatörü, Rus saldırılarının tesisinin bir biriminin kapanmak zorunda kaldığını söyledi.
Moskova ise saldırıların Ukraya tarafından gerçekleştirildiğini savundu.