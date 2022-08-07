BIST 2.750
DOLAR 17,91
EURO 18,24
ALTIN 1.022,97
HABER /  GÜNCEL

Nükleer felaket tehlikesi! Ciddi anlamda zarar gördü dünya için tehlike büyük

Nükleer felaket tehlikesi! Ciddi anlamda zarar gördü dünya için tehlike büyük

Ukrayna'da Rusya'nın kontrolüne geçen Zaporijya Nükleer Santrali'nde yaşanabilecek felaket tehlikesine karşı uyarı geldi.

Abone ol

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Ukrayna'da Rusya'nın kontrolüne geçen Zaporijya Nükleer Santrali'nde "nükleer felaket tehlikesi" bulunduğunu açıkladı.

BBC'de yer alan habere göre, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi, Avrupa'nın en büyük nükleer tesisi olan Zaporijya'da durumdan endişe duyduğunu söyledi.

Tesisin ciddi anlamda zarar gördüğünü söyleyen Grossi, bir nükleer felaket tesisinin bulunduğunu söyledi.

Grossi, "Ukraynalı personel baskı ve tehdit olmadan önemli görevlerini yerine getirebilmeli" dedi.

Zaporijya operatörü, Rus saldırılarının tesisinin bir biriminin kapanmak zorunda kaldığını söyledi.

Moskova ise saldırıların Ukraya tarafından gerçekleştirildiğini savundu.

ÖNCEKİ HABERLER
2022 KPSS sınav takvimi ne zaman yapılacak? ÖSYM 2022-2023 yeni KPSS sınav tarihleri
2022 KPSS sınav takvimi ne zaman yapılacak? ÖSYM 2022-2023 yeni KPSS sınav tarihleri
Altılı masanın cumhurbaşkanı adayını kaç parti destekleyecek? CHP kurmayları sayıyı açıkladı
Altılı masanın cumhurbaşkanı adayını kaç parti destekleyecek? CHP kurmayları sayıyı açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan KPSS iddiası: Erdoğan kapatamadığı için talimat verdi DDK'dan kimsenin haberi yoktu
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan KPSS iddiası: Erdoğan kapatamadığı için talimat verdi DDK'dan kimsenin haberi yoktu
Elektriği kesildi iddiasıyla Kılıçdaroğlu ziyaret etmişti aylar sonra olay açıklamalar
Elektriği kesildi iddiasıyla Kılıçdaroğlu ziyaret etmişti aylar sonra olay açıklamalar
Adana'da kiracı dehşet saçtı ev sahibinin durumu ağır
Adana'da kiracı dehşet saçtı ev sahibinin durumu ağır
Ukrayna'dan gelen mısır yüklü 3 gemi bugün İstanbul Boğazı'ndan geçecek
Ukrayna'dan gelen mısır yüklü 3 gemi bugün İstanbul Boğazı'ndan geçecek
Eski CIA danışmanı Henri Barkey: Osman Kavala ile tesadüfen karşılaştım
Eski CIA danışmanı Henri Barkey: Osman Kavala ile tesadüfen karşılaştım
Erdoğan Putin görüşmesi Batı'yı kızdırdı küstah tehdit: Şirketler Türkiye'den çekilebilir
Erdoğan Putin görüşmesi Batı'yı kızdırdı küstah tehdit: Şirketler Türkiye'den çekilebilir
İsmail'in Saymaz'ın iddiası: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez bir cemevinde Alevilerle buluşacak
İsmail'in Saymaz'ın iddiası: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez bir cemevinde Alevilerle buluşacak
Sakarya'da hırsızlık sabıkalısı yabancı uyruklu polisten kaçarken öldü
Sakarya'da hırsızlık sabıkalısı yabancı uyruklu polisten kaçarken öldü