Elektriği kesildi iddiasıyla Kılıçdaroğlu ziyaret etmişti aylar sonra olay açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 ay önce, elektriği kesildiği iddiasıyla ziyaret ettiği İbrahim Öztürk, vaatlerle CHP'liler tarafından kandırıldığını söyledi. Öztürk, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan da özür diledi.

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Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği ailelerden birisi olan Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan İbrahim Öztürk'ten aylar sonra dikkat çeken itiraflar geldi.

Sabah gazetesinin haberine göre Öztürk, Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi il ve ilçe başkanının evine gelerek incelemelerde bulunduğunu, elektriği kesik olmadığı halde vaatlerle elektriğinin kesik olduğunu söylettirildiğini aktardı.

"Verilen sözler yerine getirilmedi"

Verilen sözlerin yerine getirilmediğini ifade eden Öztürk, şunları söyledi: "Bana il başkanı ve ilçe başkanı "Eksiğin neyse biz tamamlayacağız, yapacağız" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla evime büyükşehirden ekipler geldi, evimi incelediler. Evimde hiçbir şey olmadığını gördüler, sana her şeyi getireceğiz dediler."

"Arıyorum cevap vermiyorlar"

Öztürk, evine yapılan ziyaretin ardından mesajlarına, aramalarına herhangi bir şekilde dönüş olmadığını belirtti ve CHP meclis üyelerinin de kendisiyle ilgilenmediğini aktardı.

"Bana yine Murat Köse sahip çıktı"

Yaşananlar nedeniyle Başkan Erdoğan ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'den özür dileyen İbrahim Öztürk "Bana yardımcı olmalarını elimden tutmalarını istiyorum. Bunlar belediyeyi bana karalattılar, bana sahip çıkmadılar. Bana yine Murat Köse sahip çıktı. Evimin bütün eksiklerini tek tek getirdi." diye konuştu.