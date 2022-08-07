İsmail'in Saymaz duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez bir cemevinde Alevilerle buluşacak

Gazeteci İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'Iın yarın Ankara'da Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret edeceğini, Erdoğan'ın ziyaretine davet edilen bazı Alevi inanç önderinin teklifi reddettiğini yazdı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Ankara'da ziyaret edeceği ve Alevi inanç önderleriyle buluşacağı cemevi belli oldu: Buluşma Mamak'taki Hüseyin Gazi Türbesi ve Cemevinde gerçekleşecek.

Yankı uyandıran ziyaret iddiasıyla ilgili gelişmeleri Halktv yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında aktardı.

Alevi dedesi doğruladı

Saymaz haberine göre, Hüseyin Gazi Vakfı Başkanı Ali Ayyıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın cemevinde olacağını doğruladı. Ali Ayyıldız, bu organizasyonu AKP MKYK üyesi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı olan Arif Ali Özzeybek'in gerçekleştirdiğini söyledi.

Dün akşam Özzeybek'in makamı tarafından arandığını belirten Ayyıldız, görüşmede Cumhurbaşkanının ziyarete geleceğinin kendisine bildirildiğini anlattı.

Özzeybek'in yürüttüğü bu organizasyon kapsamında Erdoğan, Hz.Hüseyin ve arkadaşlatının Kerbela'da katledilmelerinin anısını tutulan muharrem ayının 10. günü olan yarın Alevi inanç önderleriyle beraber orucunu açacak. Bu buluşma için hem Ankara'dan hem Ankara dışından bazı Alevi dedeleri, Bektaşi babaları ve akademisyenler davet edildi. Gelecek olanların yol ve konaklama masrafları İçişleri Bakanlığı tarafından karşılanıyor.

Kimi Alevi dedeleri daveti reddetti

Çok sayıda Alevi inanç önderinin katılma teklifini reddettiği öğrenildi. Bu buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yıl civarındaki ilk cemevi ziyareti olacak.

Geçtiğimiz hafta Muharrem Orucu'nun ilk gününde 5 Alevi kurumuna eş zamanlı saldırı gerçekleştirilmişti.