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Beşiktaş Kayserispor'u uzatmalarda bulduğu golle yıktı

Beşiktaş Kayserispor'u uzatmalarda bulduğu golle yıktı

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.

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Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş evinde Kayserispor'la karşılaştı. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 1-0 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 90+6. dakikada Ghezzal kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, sezonun ilk maçında 3 puanı alırken Kayserispor sahadan eli boş ayrıldı.  

Gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşacak. Kayserispor da sahasında İstanbulspor'u konuk edecek.

İki takım da 10 kişi kaldı
Mücadelenin 59.dakikasında sarı kart gören Kayserisporlu Ali Karimi, 67. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 

Beşiktaş'ta ise 77. dakikada oyuna dahil olan Cenk Tosun, 90+1. dakikada sarı kart gördü. Cenk, 90+3. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek Siyah-beyazlıları 10 kişi bıraktı. 

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