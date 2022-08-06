Trump'tan Pelosi'ye: Tayvan'da ne yapıyordun?

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan'a gitmesini eleştiren Trump, "Çin bahane arıyordu, o da verdi" dedi.

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin yankıları sürüyor.

Wisconsin'de miting düzenleyen ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Pelosi'yi sert sözlerle hedef aldı.

"Çin'e bahane verdi"

Trump, "Deli Nancy Pelosi de neyin nesi şimdi? Tayvan'da ne yapıyordu?" diye sordu.

Çin ile Tayvan arasında yıllardır süren gerilime işaret eden Trump, "Çin'in rüyasıydı. Onlara bir bahane verdi. Bahane arıyorlardı, o da verdi." dedi.

"Dokunduğu her şeyin ne olduğunu biliyorsunuz"

Çin ordusu, Pelosi'nin ziyareti sonrası Tayvan'ı ablukaya alarak havadan, karadan ve denizden 7 Ağustos'a kadar sürmesi beklenen askeri tatbikat başlattı.

Pelosi'yi eleştirmeye devam eden Trump, "Dokunduğu her şeyin ne olduğunu biliyorsunuz. İki başarısız görevi kötüye kullanma suçlaması. Hatırlayın." diye ekledi.