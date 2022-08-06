Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı: Süper güç ülkeden yatırım teklifi aldık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'ndeki ödül töreninde konuştu. Erdoğan, süper güç ülkelerin SİHA konusunda Türkiye'ye ortak yatırım teklifi yaptıklarını söyledi. Erdoğan "Bir savaş halini düşünün. Dün Sayın Putin'le de bunları konuştuk. Bizimle bu alanlarda da ortak yatırımlara girmek isteyen dünyadaki süper güçler var. Güçlü olursan bunlar oluyor" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Gebze Bilişim Vadisi'ndeki ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, süper güç ülkelerin SİHA konusunda Türkiye'ye ortak yatırım teklifi yaptıklarını söyledi

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bilişim Vadisi, ülkemizin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi özelliğini taşıyor. Türkiye için hayal kuran siz iş insanlarımızı her alanda desteklemeyi sürdüreceğiz.

Savunmada dışa bağımlılık nasıl ciddi sıkıntılar oluşturursa, teknolojide dışa bağımlılık da benzer sıkıntılar oluşturur.

"Turizmde 2022 hedeflerimizin de üstüne çıkacağımız görülüyor"

Ekonomik büyümesini istikrarlı olarak sürdüren sayılı ülkeler arasındayız. Geçtiğimiz yıl kaydettiğimiz yüzde 11 büyümeyle G-20 ülkeleri içinde ilk sıraya yerleştik. Her ay ihracatta rekor kırıyoruz. Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 arttı. Turizmde 2022 hedeflerimizin de üstüne çıkacağımız görülüyor.

"İftihar ettim"

Dün Soçi'deydim. Döndüğümüzde akşam televizyona baktığımda Rusya'dan gelen geminin Trabzon limanına yanaştığını gördüm. İftihar ettim. Trabzon limanına artık turistler geliyor.

Tahıl koridorunun açılmasını sağlayarak Türkiye'nin önemini bir kez daha teyit ettik.

Türkiye ekonomi modelini taviz vermeden uyguluyoruz. Türkiye'yi bu küresel fırtınadan da çıkaracağız.

Süper güç ülkeden Türkiye'ye ortak yatırım teklifi

İnsansız hava aracı denilince akla ilk Türk SİHA'ları geliyor. Az önce Sayın Bakanımız tüfeklerden bahsetti. Bırak tüfeği Sayın Varank, bu ülke toplu iğne üretemiyordu.

Bir savaş halini düşünün. Dün Sayın Putin'le de bunları konuştuk. Bizimle bu alanlarda da ortak yatırımlara girmek isteyen dünyadaki süper güçler var. Güçlü olursan bunlar oluyor. Muharebe meydanlarında kendilerini ispatlayan SİHA'larımızın savaş doktrinlerini yeniden yazan kabiliyetlerini artık tüm dünya kabul etti.

29 Ekim'de TOGG banttan inecek

29 Ekim 2022’de TOGG’un fabrikasının resmî açılışını ve ilk seri üretim aracın banttan indirme törenini gerçekleştireceğiz. 2023’ün ilk çeyreğinde de TOGG’u vatanımızın yollarında görmeye başlayacağız