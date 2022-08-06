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Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça İYİ Partili oldu

Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça İYİ Partili oldu

Hababam Sınıfı filmlerinde "Bacaksız" olarak tanınan sanatçı Tuncay Akça İYİ Parti üyesi oldu.

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Hababam Sınıfı'nda 'Bacaksız' rolüyle hafızalara kazınan Yeşilçam yıldızı Tuncay Akça, İYİ Parti'ye katılma kararı aldı. Akça'nın üyeliğini İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda yaptı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fisun Mehlika Toca, Twitter hesabından Akça'yla ilgili şunları söyledi: "Pervasız çocuk gülüşlerimizi her daim hatırlatan, Türk sinemasının değerli sanatçısı Sayın Tuncay Akça İYİ Parti'ye katılarak gücümüze güç katmıştır. Hoş geldin İYİ adam." 

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile Tuncay Akça'nın fotoğrafı paylaşıldı.

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