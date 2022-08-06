KPSS sorularını MHP çaldırmış sonrasında özgür basını tehdit etmiş

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube kanalı Perde Arkası'nda, KPSS skandalı sonrası yaşananları değerlendirdi.

Abone ol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Twitter'da "Bazı medya organlarında partimizi töhmet altında bırakmak hatta itham ve iftirayla kendi tribünlerine sevimli görünmek için çırpınan artist bozuntularıyla ahlaksız yorumcuların haddini aştıkları da görülmektedir" ifadelerine yer verdiği paylaşımında bir CHP'linin soyadını kullandığını anlatan CHP'li Özel, MHP'nin, partilerini eleştiren kişilerin televizyonlara konuk alınmamasını istediğini iddia etti.

Bu ifadelerin hedef göstermek olduğunu söyleyen Özel, "Bu cümlelerden sonra kapıların önünde tekmelemeler, sopalarla saldırmalar. Sizin söylediğiniz bu lafları birileri talimat kabul ediyor. Yapmayın bunu." diye konuştu.

Konuyu İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube kanalı Perde Arkası'nda yorumladı.