Ümit Özdağ 'Suriyeliler öldüresiye dövdü' dedi gerçek bambaşka çıktı

KONYA'da yaşayan Fatih Büyükziyanak’ın 3 Suriyeli tarafından dövülüp, gasp edildiğini sosyal medyadan paylaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendi kazdığı kuyuya düştü. Büyükziyanak’ın 200 TL borcu olduğu tanıdıkları ile yolda karşılaştığı ve bu nedenle darp edildiği öğrenildi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Konya İl Başkanı Salih Ümütkesmez 3 Ağustos Çarşamba günü sosyal medya hesabından, "Konya'da Fatih Büyükziyanak, 31 Temmuz günü 3 Suriyeli tarafından gasp edilip öldüresiye dövüldü. Fatih Ölümden döndü. Bu olayı halktan saklamaya devam edin çünkü siz Türk'ün gerçek düşmanısınız!" şeklinde paylaşımda bulundu.

Paylaşımın yapılmasının hemen üzerinden Büyükziyanak'ın ağabeyi polis merkezine giderek kardeşinin darp edildiğini ve hastanede yattığını söyledi.

Ümit Özdağ'ın söz konusu paylaşımı

Yalanları ortaya çıktı

Müracaat üzerine Asayiş Şubesine bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri 31 Temmuz'da yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı. Fatih Büyükziyanak ile görüşen polis gerçeği ortaya koydu.

Çeşitli suçlardan 15 kaydı bulunan Büyükziyanak'ın olayın Suriyelilerle hiçbir alakası olmadığını, ailesinden çekindiği için o şekilde ifade ettiğini, daha önceden tanıdığı şahsa 200 TL borcu olduğunu, yolda karşılaştıklarını, borcu yüzünden darp edildiğini söyledi. Büyükziyanak herhangi şekilde gasp edilmediğini, telefonunu arbede esnasında düşürdüğünü ifade etti.

Kaynak: Sabah