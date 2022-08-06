Halk Ekmek fiyatlarına zam geldi! Yeni fiyat açıklandı! Pazartesi günü geçerli olacak

İZMİR'de halk ekmek fiyatlarına zam geliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada İzmir’de ekmek fiyatına 2 gün sonra zam geleceği söylendi. Yeni ekmek fiyatları da açıklandı. Daha önce 2.5 lira olan halk ekmek Pazartesi gününden itibaret 3 lira olacak.

Abone ol

İzmir'de ekmek fiyatlarına gelen zam gündeme geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ekmek fiyatlarına 2 gün sonra zam geleceği söylendi. 8 Ağustos 2022 tarihinde İzmir'de ekmek fiyatları değişecek.

İzmir’de ekmek fiyatına zam geldiği bilgisi paylaşıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamalara göre, 2 gün sonra (8 Ağustos tarihinde) Halk ekmek 3 TL’den satılmaya başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama şöyle:

"İzmirliye ucuz ve sağlıklı ekmek ulaştırmak için üretip Halk Ekmek Büfeleri’nde kar gözetmeden sattığımız ekmek fiyatında aşırı artan maliyetler nedeniyle düzenleme yapmak zorunda kaldık. 08.08.2022 Pazartesi gününden itibaren ekmeğimizin fiyatı 2,5 lira yerine 3 lira olacaktır."