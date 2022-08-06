BIST 2.750
DOLAR 17,91
EURO 18,24
ALTIN 1.022,97
HABER /  SPOR

Cristiano Ronaldo'dan Galatasaray'ın teklifine olay cevap

Cristiano Ronaldo'dan Galatasaray'ın teklifine olay cevap

Galatasaray, Manchester United'dan ayrılması beklenen Cristiano Ronaldo ile temasa geçti. Dünya yıldızından gelen cevap sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Abone ol

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Orta saha hattını Sergio Oliveira, Fredik Midtsjö ve Sergio Oliveira gibi isimlerle güçlendiren Galatasaray'da gözler hücum hattına çevrildi.

Galatasaray, Ronaldo'ya şartlarını sordu
Özellikle son 24 saatte Galatasaray'ın, kulüp arayan Cristiano Ronaldo'yu istediği iddiaları sosyal medyada yayıldı. Hürriyet'in haberine göre; sarı-kırmızılı yönetim, son olarak Manchester United ile yollarını ayırmayı planlayan Cristiano Ronaldo ile temasa geçti. Galatasaray idarecileri görüşme sağladığı Portekizli yıldıza şartlarını sordu.

"Galatasaray büyük bir kulüp ama..."
Cristiano Ronaldo ise Galatasaray'a teşekkür ederek, "Galatasaray büyük bir kulüp ama Şampiyonlar Ligi'nde olmayan bir takıma gitmem." diyerek yanıt verdi.

Portekizli yıldızın gün içerisinde sarı kırmızılı bir taraftarın sosyal medyadan yaptığı paylaşımı beğenmesi dikkat çekmişti. 37 yaşındaki süper star, Galatasaraylı bir taraftarın "Come to Galatasaray" yorumunu sosyal medya hesabından beğenmişti. Portekizli yıldızın bu hareketi sosyal medyada büyük beğeni alırken binlerce sarı kırmızılı taraftar tarafından paylaşılmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! Dikkat! Kuvvetli geliyor... İstanbul, Ankara...
Foto Galeri Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! Dikkat! Kuvvetli geliyor... İstanbul, Ankara... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Düğün dönüşü kaza! Yan yatan minibüste 14 kişi yaralandı
Düğün dönüşü kaza! Yan yatan minibüste 14 kişi yaralandı
Milyonlarca esnafa müjde! Konut projesiyle birlikte başlayacak TOKİ kapsama aldı
Milyonlarca esnafa müjde! Konut projesiyle birlikte başlayacak TOKİ kapsama aldı
Eve çilingirle girdiler! Antalya'da engelli adam çıplak halde ölü bulundu
Eve çilingirle girdiler! Antalya'da engelli adam çıplak halde ölü bulundu
Milli Savunma Bakanlığı acı haber duyurdu! Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı acı haber duyurdu! Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! Uzun kuyruklar oluştu
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! Uzun kuyruklar oluştu
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'ye saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'ye saldırısına kınama
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Milli Eğitim Bakanı Özer 'bunu ilk defa açıklıyorum' diyerek duyurdu! Müfredata yeni ders geliyor
Milli Eğitim Bakanı Özer 'bunu ilk defa açıklıyorum' diyerek duyurdu! Müfredata yeni ders geliyor
İstanbul Boğazı’nda 2 gemi çarpıştı! Korku dolu anlar çalışanlar arada kalmaktan son anda kurtuldu
İstanbul Boğazı’nda 2 gemi çarpıştı! Korku dolu anlar çalışanlar arada kalmaktan son anda kurtuldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: Birçok büyükelçinin görev yeri değişti
Resmi Gazete'de yayımlandı: Birçok büyükelçinin görev yeri değişti