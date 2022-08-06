Cristiano Ronaldo'dan Galatasaray'ın teklifine olay cevap

Galatasaray, Manchester United'dan ayrılması beklenen Cristiano Ronaldo ile temasa geçti. Dünya yıldızından gelen cevap sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Orta saha hattını Sergio Oliveira, Fredik Midtsjö ve Sergio Oliveira gibi isimlerle güçlendiren Galatasaray'da gözler hücum hattına çevrildi.

Galatasaray, Ronaldo'ya şartlarını sordu

Özellikle son 24 saatte Galatasaray'ın, kulüp arayan Cristiano Ronaldo'yu istediği iddiaları sosyal medyada yayıldı. Hürriyet'in haberine göre; sarı-kırmızılı yönetim, son olarak Manchester United ile yollarını ayırmayı planlayan Cristiano Ronaldo ile temasa geçti. Galatasaray idarecileri görüşme sağladığı Portekizli yıldıza şartlarını sordu.

"Galatasaray büyük bir kulüp ama..."

Cristiano Ronaldo ise Galatasaray'a teşekkür ederek, "Galatasaray büyük bir kulüp ama Şampiyonlar Ligi'nde olmayan bir takıma gitmem." diyerek yanıt verdi.

Portekizli yıldızın gün içerisinde sarı kırmızılı bir taraftarın sosyal medyadan yaptığı paylaşımı beğenmesi dikkat çekmişti. 37 yaşındaki süper star, Galatasaraylı bir taraftarın "Come to Galatasaray" yorumunu sosyal medya hesabından beğenmişti. Portekizli yıldızın bu hareketi sosyal medyada büyük beğeni alırken binlerce sarı kırmızılı taraftar tarafından paylaşılmıştı.