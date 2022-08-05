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Milli Eğitim Bakanı Özer 'bunu ilk defa açıklıyorum' diyerek duyurdu! Müfredata yeni ders geliyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Milli Eğitim Bakanı Özer 'bunu ilk defa açıklıyorum' diyerek duyurdu! Müfredata yeni ders geliyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den öğrencileri ilgilendiren çok önemli bir açıklama geldi. Bakan Özer müfredata eklenecek yeni dersi açıkladı ve "Kültür tarihiyle ilgili bir ders çalışmamız var.Yeni bir müfredat oluşturma çalışmamızdır." ifadelerini kullandı.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kadıköy'deki İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nde, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu Kütüphanesi Açılış Programı'na katıldı ve milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren kritik bir açıklama yaptı.

 Yeni bir adım daha atacakları bilgisini veren Özer "Kültür tarihiyle ilgili bir ders çalışmamız var. Yeni bir müfredat oluşturma çalışmamızdır." dedi. Bakan Özer şunları söyledi:

"Bunu da ilk defa açıklıyorum. Kültür tarihiyle ilgili bir ders çalışmamız var. Yeni bir müfredat oluşturma çalışmamızdır. Bu atmış olduğumuz her bir adımı birleştirecek olan ama öncelikle okul yöneticilerinden başlayıp öğretmenlerin kültür tarihiyle tanışacakları, zenginleşecekleri, düşünecekleri, tefekkür edecekleri bir alan oluşturma bağlamında önemli bir adım atacağız. Onun hazırlıkları da inşallah bitmek üzere. O eğitimleri tamamladıktan sonra da müfredatımıza inşallah kültür tarihiyle ilgili bir dersimizi de kazandırmış olacağız."

Bakan Özer, öğretmenlerle ilgili çok ciddi adımlar attıklarını, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yapılan değişiklikle uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik kariyer sistemini getirdiklerini, öğretmenlere çok kapsamlı eğitimler vereceklerini kaydetti.

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