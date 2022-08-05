Son Şampiyon Trabzonspor kazanarak başladı!

Süper Lig'de hasret bugün sona erdi. 2022-2023 sezonu açılış maçında İstanbulspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Son Şampiyon Trabzonspor, Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti ve kazanarak başladı.

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Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun açılış karşılaşmasında son şampiyon Trabzonspor deplasmanda ligin yeni ekibi İstanbulspor'a konuk oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Bordo-mavili ekip 2-0 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Cornelius ve 86. dakikada Denswil kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor ilk maçında 3 puanı alırken İstanbulspor henüz puanla tanışamadı.

Gelecek hafta Trabzonspor sahasında Hatayspor'u konuk edecek. İstanbulspor ise deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak.

Cornelius sezona iyi başladı

Trabzonspor'un Danimarkalı santrforu Andreas Cornelius, sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Geçen sezon 15'i ligde olmak üzere toplam 17 kez fileleri havalandırarak bordo-mavili takımın şampiyonluğunda büyük rol alan Cornelius, bu sezon da çıktığı 2. resmi maçta 3. kez gol sevinci yaşadı.

Demir Grup Sivasspor ile yapılan Turkcell Süper Kupa mücadelesinde 2 kez ağları sarsan 29 yaşındaki santrfor, ligin ilk haftasında 2-0 kazanılan İstanbulspor karşılaşmasında da takımının ilk golünü kaydetti.

Sezonun ilk sarı kartı Ferhat Yazgan'a

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk sarı kartını İstanbulsporlu Ferhat Yazgan gördü.

Müsabakanın 44. dakikasında yaptığı faul sonra hakem Arda Kardeşler'in sarı kart çıkardığı Ferhat, bu sezonun ilk kartını gören futbolcu oldu.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada ceza sahası dışında topu alan Trezeguet’in yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Jensen son anda kornere çeldi.

16. dakikada sol taraftan Visca’nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Cornelius’un kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

28. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Visca’nın ceza sahası içine yaptığı ortada Larsen’in kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada Topalli’nin sağ taraftan ceza sahası içine ortasında oluşan tehlikeli atağı Trabzonspor savunmasında Hugo son anda uzaklaştırdı.

86. dakikada sağ taraftan Bakasetas’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Denswil’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

90+3. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Cornelius’un şutunda top üstten dışarı gitti.

İstanbulspor-Trabzonspor ilk 11'ler:

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Tuncer Aksu, Ali Yaşar, Ferhat Yazgan, Melih Kabasakal, Jetmir Topallı, İbrahim Yılmaz, Abazaj.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Dorukhan, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelius.



İstanbulspor, 17 yıl sonra ilk Süper Lig'de

Spor Toto 1. Lig Play-Off finalinde geçtiğimiz sezon Bandırmaspor’u deviren İstanbulspor, 17 yıl sonra ilk Süper Lig maçına çıktı. Transfer döneminin sessiz ekiplerinden olan Sarı Siyahlılar, kadrosunu büyük ölçüde korudu. Genç stoperi Emrecan Uzunhan’ı ise 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Beşiktaş ’a sattı. Teknik Direktörlük görevine Osman Zeki Korkmaz’ın devam ettiği İstanbulspor, 12.5 milyon Euro’luk tahmini kadro değeriyle Süper Lig’in en mutevazı takımlarından birisi.