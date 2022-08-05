BIST 2.750
DOLAR 17,93
EURO 18,25
ALTIN 1.023,05
HABER /  GÜNCEL

ÖSYM yeni KPSS takvimini duyurdu! Yeni sınavlar için ücret ödenecek mi?

ÖSYM yeni KPSS takvimini duyurdu! Yeni sınavlar için ücret ödenecek mi?

ÖSYM yeni KPSS takvimini duyurdu. Buna göre yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacak. Ayrıca yapılan açıklamada sınavı iptal edilen KPSS adaylarından girecekleri yeni sınavlar için herhangi bir ücret talep edilmeyeceği de belirtildi.

Abone ol

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yayımlanan duyuruda, 31 Temmuz 2022'de gerçekleşen 2022-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlarının iptal edildiği, ÖSYM sınav takviminde yer alan 2022-KPSS Lisans Alan ve 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiği anımsatıldı.

Yeni sınavlar için herhangi bir ücret talep edilmeyecek
Yeni KPSS takviminin 17 Eylül 2022'de başlayacağı belirtilen duyuruda, sınavı iptal edilen KPSS adaylarından girecekleri yeni sınavlar için herhangi bir ücret talep edilmeyeceği kaydedildi.

Sınav merkezı değişikliği talepleri ais üzerinden yapılacak
Duyuruda, adayların sınav merkezi değişikliği taleplerini AİS üzerinden gerçekleştirebileceği bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Hukuk savaşı kızışıyor: Elon Musk Twitter’ı "dolandırıcılıkla" suçladı
Hukuk savaşı kızışıyor: Elon Musk Twitter’ı "dolandırıcılıkla" suçladı
Hakemliği bırakan Cüneyt Çakır'dan teşekkür mesajı
Hakemliği bırakan Cüneyt Çakır'dan teşekkür mesajı
Cristiano Ronaldo "Come to Galatasaray" yorumunu beğendi! Sosyal medya yıkıldı
Cristiano Ronaldo "Come to Galatasaray" yorumunu beğendi! Sosyal medya yıkıldı
İstanbul'da helikopter destekli ‘Yeditepe Huzur' uygulaması
İstanbul'da helikopter destekli ‘Yeditepe Huzur' uygulaması
Yasa dışı yayın yapan 86 internet sitesi kapatıldı
Yasa dışı yayın yapan 86 internet sitesi kapatıldı
Meteoroloji'den o bölgeler için uyarı! Sağanak bekleniyor
Meteoroloji'den o bölgeler için uyarı! Sağanak bekleniyor
Meral Akşener, kendisine soru soran genç kıza azarlar gibi cevap verdi
Meral Akşener, kendisine soru soran genç kıza azarlar gibi cevap verdi
Erdoğan-Putin Zirvesi sonrası ortak bildiri yayınlandı
Erdoğan-Putin Zirvesi sonrası ortak bildiri yayınlandı
Dün Ordu bugün Sinop! Karadeniz'de Rus paniği devam ediyor: Füze ekipmanı çıktı
Dün Ordu bugün Sinop! Karadeniz'de Rus paniği devam ediyor: Füze ekipmanı çıktı
PKK’da çözülme devam ediyor: 3 terörist daha teslim oldu
PKK’da çözülme devam ediyor: 3 terörist daha teslim oldu