Erdoğan-Putin Zirvesi sonrası ortak bildiri yayınlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi sonrası açıklanan ortak bildiriye göre, Suriye'de terör örgütlerine karşı dayanışma teyit edildi.

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Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

Zirvenin ardından Rusya'dan ilk açıklama geldi. Tass Haber Ajansı, Erdoğan ve Putin'in ulaşım, tarım ve inşaat sektörlerinde işbirliğinin artırılmasında anlaştığını duyurdu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandır Novak ise Erdoğan ve Putin'in doğalgaz ödemelerinin kısmen Ruble ile yapılmasında anlaştığını açıkladı.

İki ülkeden ortak bildiri

Ukrayna limanlarından tahıl ve gıda ürünlerinin emniyetli taşınmasına yönelik İstanbul Mutabakatına varılmasında iki ülke arasındaki yapıcı ilişkilerin rol oynadığının teyit edildiği bildiride öne çıkanlar şu şekilde;

İki lider, Rusya’nın tahıl, gübre ve gübre üretimi için gerekli hammaddenin kesintisiz ihracı dahil, İstanbul mutabakatının lafzı ve ruhuna uygun şekilde tam olarak uygulanması lazım geldiğinin altını çizmişlerdir.

Suriye’deki son gelişmeler üzerinde durulan görüşmede Liderler, ülkede kalıcı çözüme ulaşılması için siyasi sürecin ilerletilmesine atfettikleri önemin altını çizmişlerdir.

Liderler, Suriye’de tüm terör örgütlerine karşı mücadelede dayanışma ve eşgüdüm içinde hareket etme kararlılıklarını teyit etmişlerdir.

Liderler ulaştırma, ticaret, tarım, sanayi, finans, turizm ve inşaat gibi sektörlerde işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde somut adımlar atılması üzerinde mutabık kalmışlardır.

Liderler, Türkiye-Rusya Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin müteakip toplantısının Türkiye’de gerçekleştirilmesi üzerinde mutabık kalmışlardır.

İki lider, Libya’nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve ulusal birliğine olan güçlü bağlılıklarını vurgulamışlar ve BM himayesinde yürütülen Libya liderliğindeki ve Libya sahipliğindeki siyasi sürece desteklerini yinelemişlerdir.