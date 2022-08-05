Tayland'da gece kulübünde yangın: En az 14 ölü 40 yaralı

TAYLAND'ın eğlence merkezleri ve barların yoğun olduğu Çonburi bölgesinde bir gece kulübünde çıkan yangında en az 14 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.

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Tayland’ın Çonburi bölgesinde bir gece kulübünde yangın çıktı. Çıkan yangında en az 14 kişi yaşamını yitirirken 41 kişi de yaralandı.

Bangkok’un 150 kilometre kadar güneyinde bulunan kulüpteki yangın dün gece yerel saatle 01.00 sıralarında Mountain B isimli gece kulübünde başladı. Yangının kontrol altına alınması ise iki saatten fazla sürdü. Yangının sebebi ise henüz belirlenemedi.

Mountain B isimli gece kulübündeki yangın 2 saatten uzun süre sonra söndürülebildi.

Tayland Başbakanı Prayuth Çan-oça, hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım yapılacağını ve ülkedeki eğlence merkezlerine acil çıkış yapılması ile güvenlik önlemleri alınmasını zorunlu tutacağını söyledi.