Halk ekmeğe üç ilde birden zam geldi! Un, maya, elektrik maliyetini açıkladılar İHE'den açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, her gün yaklaşık 1 milyon adet üretilen 250 gram Halk Ekmek ile vatandaşların bütçesine önemli katkı sağlandığı belirtildi.

Maliyetlerin sürekli artmasına rağmen uzun süre Halk Ekmek'te fiyat artışı yapılmadığı ve un stoku bitene dek zararına satışların sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, önceki fiyat artışının yaşandığı 2 Mart 2022 tarihinden bu yana unda yüzde 80, mayada yüzde 81, elektrikte yüzde 67, doğal gazda yüzde 75, işçilikte yüzde 37, nakliye/büfe payı maliyetinde yüzde 39 ve diğer kalemlerde (amortisman, bakım vb.) yüzde 17 fiyat artış yaşandığı ifade edildi.

Maliyetlerdeki bu yükselişlerin Halk Ekmek'te de fiyat artışını zorunlu kıldığı savunulan açıklamada, "Ankara Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatı, 8 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla kar elde etmeksizin ve maliyetine 3 lira olarak belirlenmiştir. Piyasada 200 gram normal ekmek halen 4 TL'ye satılmaktadır. Yeni uygulama İstanbul, İzmir ve Etimesgut Halk Ekmek ile eş zamanlı olarak başlayacaktır." denildi.

İstanbul, İzmir, Ankara aynı anda zam

Belediyeden yapılan açıklamada yeni uygulamanın İstanbul, İzmir ve Etimesgut Halk Ekmek ile eş zamanlı olarak başlayacağı duyuruldu. İstanbul'da da halk ekmek 2 lira, İzmir'de ise 2,5 liradan satılıyordu. Üç ilde birden fiyat 3 liraya çıktı.

İBB şirketi Halk Ekmek A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama ise, 2 TL'lik normal ekmek fiyatının 3 TL'ye çıkarmak zorunda kaldıklarını açıkladı. Sözcü'ye konuşan Nama“2 TL'ye dayanılacak gibi değildi. 3-4 aydır ekmeği zararına satıyorduk. Fırıncıların 210 gram ekmeği 5 TL'ye sattığı piyasada, 250 gramlık normal ekmeğimizin fiyatını 3 TL'ye çıkardık. Üzgünüz ama başka çaremiz kalmadı. Üretimin sürekliliği, kurumun yaşaması için fiyat düzenlemesi kaçınılmaz oldu” dedi.