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Bayramdan 25 gün sonra bulunmuştu! Talibi çok oldu bakın kim satın aldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bayramdan 25 gün sonra bulunmuştu! Talibi çok oldu bakın kim satın aldı

BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçtıktan 25 gün sonra yakalanan kurbanlık inek, sanatçı Haluk Levent'in kurduğu Ahbap Platformu tarafından satın alınarak İzmir'deki barınağa götürüldü.

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Kırsal İsaalan Mahallesi Muhtarı Ramazan Kocabıyık'ın, Kurban Bayramı'nın birinci günü sabah saatlerinde kaçan kurbanlık ineği, 25 gün sonra yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Kayaeli Mahallesi'nde bulundu. Zabıta ekiplerinin de desteğiyle yakalanan hayvan sahibine teslim edildi.

İneğin bulunduğu haberi sosyal medyada yer alması üzerine kuruculuğunu sanatçı Haluk Levent'in yaptığı Ahbap Platformu ineğe talip oldu.

Levent ile Kocabıyık'ın görüşerek anlaşması üzerine Ahbap Platformundan gelen ekip, ineği araca yükleyerek barınağa teslim etmek üzere İzmir'e götürdü.

Muhtar Ramazan Kocabıyık, AA muhabirine ineği almak için iş adamlarının da aradığını söyledi.

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