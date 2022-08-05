Avrupa Birliği , Myanmar'da yeni idamlardan endişeli

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Myanmar'da geçen ay uygulanan 4 siyasi idamı "provokasyon" olarak nitelendirdi ve yeni idamlar beklediğini bildirdi.

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kamboçya'daki Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) toplantısı sırasında İspanyol EFE haber ajansına yaptığı açıklamada, Myanmar'da geçen yıl yapılan askeri darbeye karşı "daha cesur ve güçlü" tavır alınması gerektiğini söyledi.

Cuntanın geçen ay 4 kişiyi siyasi nedenlerle idam etmesinin "açık bir provokasyon" olduğunu dile getiren Borrell, idamların derin endişe kaynağı olduğunu ifade etti.

Borrell, Myanmar'da gelecek günlerde daha fazla idamın uygulanacağından endişe duyduğunu aktardı.

Borrell, başta Myanmar'ın komşusu olan Asya ülkeleri olmak üzere uluslararası camiayı Myanmar'daki askeri yönetimi baskı altına almak için tüm ekonomik ve siyasi kuvvetini kullanmaya çağırdı.

Myanmar ordusu, Kasım 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 2 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi ise halen cezaevinde tutuluyor.

Askeri mahkemeler, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı vermiş, en son 25 Temmuz'da eski iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliği'nden (NLD) milletvekilin de bulunduğu 4 kişi, yargılandıkları askeri mahkemenin emriyle idam edilmişti.