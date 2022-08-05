Masterchef Çağatay kimdir aslen nereli, kaç yaşında?  

MasterChef'te ana kadroya seçilen üçüncü isim belli olurken, dördüncü ismin kimin olacağı merak konusu oldu. Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna gibi ünlü isimlerin olduğu MasterChef Türkiye TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Peki Masterchef birinci kim oldu, ana kadroya seçilen isim belli oldu mu? 4 Ağustos 2022 Masterchef kim kazandı? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

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MasterChef'te 4. tur final heyecanı yaşandı. MasterChef'te yarışmacılar ana kadroya girebilmek için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Son programda ana kadroya seçilen 3. isim Onur olurken 4. turda kadroya kimin katılacağı merak konusu oldu. Peki Masterchef birinci kim oldu, ana kadroya seçilen isim belli oldu mu? 4 Ağustos 2022 Masterchef kim kazandı? İşte detaylar...

MasterChef'te ana kadroya seçilen üçüncü isim belli olurken, dördüncü ismin kimin olacağı merak konusu oldu. Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna gibi ünlü isimlerin olduğu MasterChef Türkiye TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Peki Masterchef birinci kim oldu, ana kadroya seçilen isim belli oldu mu? 4 Ağustos 2022 Masterchef kim kazandı? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

Dördüncü isim kim oldu: MasterChef Türkiye'de 4. finalist için yarışmacı adayları tezgah başına geçerken, ilk etapta istenen yemek Çin pilavı oldu. Oyunun ardından 7 isim ikinci oyuna geçmeye hak kazandı. En iyi yemek yapan Ege, Çağatay, Şeyma, Melih, Mesut, Tolga, Yaren yaratıcılık turunda yarıştı.

İkinci aşamada ise MasterChef jürisi adaylardan avakado ile yaratıcı tabaklar çıkarmalarını istedi. Tabakların tadım aşaması ardından Jüri, içlerinden bir tarifin finale oynayacağını belirtti. Bu tabağın ise Melih'e ait olduğu açıklandı.

MasterChef Türkiye’nin ana kadrosuna katılan isim 4. isim Çağatay oldu.

Ana kadroya giren isimler kim oldu: Rakiplerinden daha başarılı yemek yaparak MasterChef Türkiye 2022 ana kadrosuna seçilen ilk yarışmacı Metin, İkinci isim ise Gamze olurken...

MasterChef'te ana kadroya giren son isim Onur olmuştu.