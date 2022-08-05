BIST 2.718
DOLAR 17,97
EURO 18,27
ALTIN 1.024,38
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası 10 ayın ardından ilk kez KİT'lere döviz satmadı

Merkez Bankası 10 ayın ardından ilk kez KİT'lere döviz satmadı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 10 ayın ardından ilk kez kamu iktisadi teşebbüslerine doğrudan döviz satışı gerçekleştirmedi. Bu yıl KİT'lere toplamda 17 milyar 971 milyon dolarlık döviz satışı gerçekleştiren bankanın, temmuzda bu işlemi sıfıra indi.

Abone ol

TCMB verilerinden derlenen bilgilere göre, temmuz ayında kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) döviz satışı gerçekleştirilmedi. Böylece 10 ayın ardından ilk kez KİT'lere döviz satışı yapılmamış oldu.

Bankanın KİT'lere döviz satışı, ocakta 4 milyar 146 milyon dolar, şubatta 5 milyar 368 milyon dolar, martta 3 milyar 240 milyon dolar, nisanda 3 milyar 296 milyon dolar, mayısta 1 milyar 816 milyon dolar ve haziranda 105 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu da yılın ilk yarısında KİT'lere toplamda 17 milyar 971 milyon dolarlık döviz satışına işaret etti.

Uzmanlar, TCMB'nin KİT'lere döviz satışının büyük kısmının doğal gaz ithalatı yapan BOTAŞ'a gerçekleştirildiğini belirterek, yaz aylarında doğal gaz ithalatının düşmesiyle döviz ihtiyacında düşüş yaşandığını söyledi.

TCMB'nin yaz aylarında KİT'lere döviz satışının düşük seviyelerde gerçekleştiğine dikkati çeken uzmanlar, söz konusu işlemin hacminin geçen yılın haziran-temmuz ve ağustos aylarında toplamda 269 milyon dolar düzeyinde bulunduğunu bildirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Aşure gününe kaç gün kaldı 2022 aşure günü ne zaman biter?
Aşure gününe kaç gün kaldı 2022 aşure günü ne zaman biter?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ajda Pekkan'a geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ajda Pekkan'a geçmiş olsun telefonu
Halk ekmeğe üç ilde birden zam geldi! Tek tek una, mayaya, elektriğe gelen zamla açıkladılar
Halk ekmeğe üç ilde birden zam geldi! Tek tek una, mayaya, elektriğe gelen zamla açıkladılar
Kartal Anadolu Adliyesi'nde asma tavan çöktü
Kartal Anadolu Adliyesi'nde asma tavan çöktü
Gözüne cisim kaçtı 3 gün hastane hastane dolaştı cismi bakın kim çıkardı?
Gözüne cisim kaçtı 3 gün hastane hastane dolaştı cismi bakın kim çıkardı?
Orban'dan LGBT'lilere sağlam ayar: Anne kadın, baba erkektir! Çocuklarımızı rahat bırakın, artık durun
Orban'dan LGBT'lilere sağlam ayar: Anne kadın, baba erkektir! Çocuklarımızı rahat bırakın, artık durun
Trabzonspor Kulübü 'anlaşma sağlandı' diyerek duyurdu! Flaş transfer açıklaması
Trabzonspor Kulübü 'anlaşma sağlandı' diyerek duyurdu! Flaş transfer açıklaması
Rusya, 14 Bulgar diplomatı “istenmeyen kişi” ilan etti
Rusya, 14 Bulgar diplomatı “istenmeyen kişi” ilan etti
GSB personel alımı başvuru yapma ekranı şartları neler, nereye başvuru yapılır?
GSB personel alımı başvuru yapma ekranı şartları neler, nereye başvuru yapılır?
Koronavirüsün bulaştırıcılığı 20 kat arttı bir kişi 20 kişiyi hasta ediyor! Hiç yakalanmadım diyenler bile...
Koronavirüsün bulaştırıcılığı 20 kat arttı bir kişi 20 kişiyi hasta ediyor! Hiç yakalanmadım diyenler bile...