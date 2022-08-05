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Kartal Anadolu Adliyesi'nde asma tavan çöktü

Kartal Anadolu Adliyesi'nde asma tavan çöktü

KARTAL'daki Anadolu Adalet Sarayı’nın B Blok 1.kat kısmında bulunan asma tavan çöktü. Çökme büyük paniğe neden olurken, olayın mesai saati dışında meydana gelmesi muhtemel bir facianın önüne geçti.

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Olay, Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nin B Blok 1.katında dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sulh Ceza ve Asliye Ceza Mahkemeleri'nin bulunduğu koridorun tavan kısmı bir anda büyük bir gürültüyle çöktü.

Çökme, adliyede korku ve paniğe neden olurken, olayın akşam saatlerinde meydana gelmesi ve alanda kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Çökmeyle birlikte su borularının patladığı ve adliyede görevli personellerin olaya hemen müdahale ettiği öğrenildi.

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