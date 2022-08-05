Murat Karayılan'ın özel görev verdiği terörist sarı torbaya girdi! Bakan Soylu'dan ABD'ye bomba gönderme

Murat Karayılan’ın özel görev verdiği 2 terörist, görevi yerine getiremeden Ağrı Doğubayazıt’ta özel operasyonla öldürüldü. Operasyonu duyuran Süleyman Soylu, ABD'ye gönderme yaparak "Amerika yakında Karayılan için de bir taziye yayınlayacak. Meraklanmasın.." dedi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son operasyonu sosyal medya hesabından böyle duyurdu:



"Murat Karayılan’ın özel görev verdiği 2 terörist, görevi yerine getiremeden Ağrı Doğubayazıt’ta bugün, sarı torbaya girdi. Emniyet İstihbarat, PÖH ve Jandarma'daki Kahramanlarımıza tebrikler Amerika yakında Karayılan için de bir taziye yayınlayacak. Meraklanmasın... Şehit Emre Dokumacı, kanın yerde kalmadı. Ruhun şâd, Makamın âlî olsun... Allah bizi, Şehitlerimize mahcup etmesin..."