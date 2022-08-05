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Düzce'de korkunç kaza Tır otomobili biçti 3 kişi feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Düzce'de korkunç kaza Tır otomobili biçti 3 kişi feci şekilde can verdi

Tem Otoyolu Düzce -Sakarya sınırında 3 tır 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü 1 ağır 3 kişi yaralandı.

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Kaza TEM otoyolu Yeşilyayla mevkiinde gece 03.00 sıralarında meydana geldi.

Alınan bilgilere göre TEM otoyolu İstanbul istikametinde karayollarının üst yapı çalışmasını bitirip yolu trafiğe açtığı sırada yavaşlayan trafikte Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Yusuf C. idaresindeki 38 NH 748 plakalı tır önünde bulunan Beytullah S.’nin kullandığı 67 LM 188 plakalı otomobile, Yusuf Erkan’ın kullandığı 34 EVE 655 plakalı otomobile Sedat T.’nin kullandığı 33 FF 137 plakalı tıra ve Selim S.’nin 38 GN 133 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada Yusuf Erkan’ın kullandığı araçta bulunan Ayaz Mehmet Erkan (6), Öykü Erkan (4) ve Vahide Gözde Erkan(26) olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Yusuf Erkan ağır yaralanırken Sedat T. ile Faruk A. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Hendek Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

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