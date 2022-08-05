BIST 2.720
DOLAR 17,96
EURO 18,38
ALTIN 1.031,70
HABER /  SPOR

ABD'li basketbolcuya Rusya'da 9 yıl hapis cezası verildi

ABD'li basketbolcuya Rusya'da 9 yıl hapis cezası verildi

RUSYA'da bir mahkeme, ABD’li basketbolcu Brittney Griner’ı uyuşturucu madde bulundurmaktan ötürü 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 9 yıl hapis cezasına çarptırmasının "adaletsizliği daha da arttırdığını" savundu.

Abone ol

Rusya’da bir mahkeme, ABD’li basketbolcu Brittney Griner’ı uyuşturucu madde bulundurmaktan ötürü 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Rusya’nın Moskova bölgesinde bulunan Himki mahkemesinde, şubat ayında üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanıp gözaltına alınan Griner’in davası görüldü.

Griner’in yasa dışı uyuşturucu maddeleri hukuka aykırı şekilde bulundurduğu hükmüne varan mahkeme, ABD’li basketbolcuyu 9 yıl hapis ve 1 milyon ruble (yaklaşık 16 milyon 130 dolar) para cezasına çarptırdı.

Rusya ile ABD’nin aralarında Griner’in da dahil olduğu çeşitli tutukluların değişimine yönelik görüşmeler yürüttüğü iddia edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 27 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Griner’ın yanı sıra Rusya’da tutuklu bulunan ABD’li Paul Whelan’ın iadesi için Moskova’ya önemli bir teklif hazırladıklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden da Rusya’ya Griner’ın serbest bırakılmasına yönelik çağrıda bulunmuştu.

Blinken "adaletsizlik" olarak niteledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’da mahkemenin, ABD’li basketbolcu Brittney Griner’i uyuşturucu bulundurmaktan 9 yıl hapis cezasına çarptırmasının "adaletsizliği daha da arttırdığını" savundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ifadelerine yer verilen Blinken, "Bu adım, Rusya'nın hukuk sistemi ve Rus hükümetinin bireyleri siyasi piyon olarak kullanarak kendi gündemini ilerletmek için haksız tutuklamalar konusundaki önemli endişelerimize ışık tutuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Griner’e verilen cezanın hiçbir şekilde haksız yere gözaltına alındığına dair kararlılıklarını değiştirmeyeceğini vurgulayan Blinken, onunla gözaltına alınan ABD vatandaşı Paul Whelan'ı da eve getirmek için çalışmalarının süreceğini kaydetti.

Blinken, “Rusya'daki tüm ABD vatandaşı tutuklulara adil ve şeffaf muamele yapılması için baskı yapmaya devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Aracını gasp etmek isteyenlere direndi şüphelilerden biri 'sık onun kafasına, sık!' diye bağırdı
Aracını gasp etmek isteyenlere direndi şüphelilerden biri 'sık onun kafasına, sık!' diye bağırdı
KPSS'ye giren ve Yediklim'den eğitim alan kişilerin cevap kağıtları inceleniyor
KPSS'ye giren ve Yediklim'den eğitim alan kişilerin cevap kağıtları inceleniyor
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Balıklı Rum Vakfı'na "geçmiş olsun" ziyareti
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Balıklı Rum Vakfı'na "geçmiş olsun" ziyareti
Kocaeli'de bir anlık paniğin sonucu: Otomobiliyle merdivenlerden uçtu
Kocaeli'de bir anlık paniğin sonucu: Otomobiliyle merdivenlerden uçtu
Meriç Aral kimdir, kaç yaşında hangi dizilerde oynadı? Meriç Aral filmleri listesi
Meriç Aral kimdir, kaç yaşında hangi dizilerde oynadı? Meriç Aral filmleri listesi
Trafik polisinin dikkati sayesinde 6 yıldır çalıntı araç bulundu
Trafik polisinin dikkati sayesinde 6 yıldır çalıntı araç bulundu
İstanbul'da genç kadın şüpheli şekilde öldü 'duş' çelişkisi
İstanbul'da genç kadın şüpheli şekilde öldü 'duş' çelişkisi
Aysun Kayacı kızı Maya kaç yaşında Aysın kayacı hamile mi kaç çocuğu var?
Aysun Kayacı kızı Maya kaç yaşında Aysın kayacı hamile mi kaç çocuğu var?
Çip kıtlığı nedeniyle Toyota'nın karı düştü: Özür dileriz...
Çip kıtlığı nedeniyle Toyota'nın karı düştü: Özür dileriz...
Solunumu ve görmesi bozuldu ölümden döndü! Konserve zamanında dikkat
Solunumu ve görmesi bozuldu ölümden döndü! Konserve zamanında dikkat