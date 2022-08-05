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KPSS'ye giren ve Yediklim'den eğitim alan kişilerin cevap kağıtları inceleniyor

KPSS'ye giren ve Yediklim'den eğitim alan kişilerin cevap kağıtları inceleniyor

Yediiklim Yayınevi’nde eğitim alarak KPSS’e giren öğrencilerin cevap anahtarları inceleniyor.

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KPSS soruşturmasında başlatılan incelemede Yediiklim Yayınları'nın sorularının aynı çıkmasının ardından sınavda başarılı olan ve yayınevinin kurslarında eğitim alanların cevap kağıtları inceleniyor.

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen oturumunda Yediiklim Yayınevi'nin kitapçığında yer alan 20 sorunun sorulması üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında KPSS iptal edildi. Bugün de Yediiklim Yayınevi'nde eğitim alarak KPSS'ye giren öğrencilerin cevap anahtarları incelemeye alındı.

Aynı dershanede eğitim alan öğrencilerden 21’inin sınavdaki yanıtlarının aynı olduğu kaydedilmişti.

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