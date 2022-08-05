İstanbul'da genç kadın şüpheli şekilde öldü 'duş' çelişkisi

KAĞITHANE'de 32 yaşındaki yabancı uyruklu kadın, uçuş yapacağı gün kardeşiyle yaşadığı binanın 3. katındaki dairenin penceresinden düşerek feci şekilde hayatını kaybetti. Ölen kadının kardeşinin çelişkili ifadeleri ve hareketleri şüphe uyandırdı.

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Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mersin’de yabancı uyruklu eşiyle yaşayan evli ve 5 çocuk annesi yabancı uyruklu Hadel Alhadad (32), bir süre önce eşiyle sorunlar yaşamaya başladı.

Genç kadın bunun üzerine kardeşi Şakir D.’yi (29) arayarak kendisini Mersin’den almasını istedi. Yola çıkan Şakir D., ablasını alarak İstanbul’da yaşadığı daireye getirdi. Bir süredir kardeşiyle birlikte yaşayan Hadel Alhadad, Suudi Arabistan’da yaşayan annesinin yanına gitmek için kardeşine uçak bileti almasını söyledi.

Uçuş yapacağı gün düşüp hayatını kaybetti

Olay günü akşam saatlerinde uçuşu olan genç kadın, kardeşiyle yaşadığı binanın 3. katındaki dairenin penceresinden kıyafetleri giyinik şekilde ve kol çantasıyla birlikte aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralanan kadını gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından ölümü şüpheli bularak çalışma başlatan polis ekipleri, kadın pencereden düştüğü esnada evde bulunan kardeşi Şakir D.’yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Şakir D. ifadesinde, ablasının Mersin’de eşi ve 5 çocuğuyla birlikte yaşadığını ancak bir süre önce eşiyle sorunları olması nedeniyle Mersin’e giderek ablasını İstanbul'a getirdiğini söylediği öğrenildi.

Ablasının sürekli “çocuklarım orada kaldı” diye ağladığını öne süren Şakir D. ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Çelişkili ifadeler verdi

Olayla ilgili konuşan bir kadın, “Kadın düştüğü zaman kardeşi aşağıya geldi. Neyiniz oluyor diye sorulunca ‘ablam’ dedi. Nereden geliyorsun denilince de bir dışarıdan geliyorum bir de banyo yapıyordum diyerek çelişkili ifadeler verdi...

-Kadının kattan düştüğünü biliyoruz. Ağzından, burnundan ve kulaklarından kan geliyordu. Alnı açılmıştı ve kolu kopmuştu, kemikleri dışarıya çıkmıştı. Kafasının arka tarafından çok fazla kan geliyordu. Sonra ambulansla geldi, sağlık ekipleri koşarak gelip boyunluk taktı. Ardından da sedyeyle götürdüler...

"Hiç korku, ağlaması yoktu"

-Kardeşine de sen hastaneye gel dediler. Bina yöneticimiz adamın yarı çıplak olduğunu, camı kapatarak yarım şekilde açtığını ve perdeyi indirdiğini görmüş. Yani şüpheli bir durum var, adamda hiç korku yoktu. Ağlaması da yoktu, insan ablasını öyle görünce ağlar. Onda öyle bir şey yoktu” dedi.