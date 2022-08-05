Bursa'da annenin 'Cem Muhammed' korkusu! Eski koca çocuğunu kaçırdı enişteyi görünce...
BURSA'da bir anne, eski kocasının görüş gününde alıp 49 gündür geri getirmediği çocuğunun bulunmasını istedi. Gözyaşı döken anne 'Çocuğumun sağlığından endişe ediyorum. Çöp evde bulunan Cem Muhammed gibi olmasın' dedi. Eski kocanın enişteyi görünce yaptığı ise pes dedirtti.
Bursa’da S.D. (34) ve M.D. (35) ilk celsede boşanırken, mahkeme tek çocuk olan 3 buçuk yaşındaki M.E.’nin vekaletini anneye verdi. Baba M.D.’nin ise belirli günlerde belirli saatler arasında oğlunu görebilmesi ve vakit geçirmesi için mahkeme karar kıldı. M.E. her görüş gününde babaya pedagog aracılığıyla verildi.
1 ay sonra getirmesi gerekirken...
Son olarak mahkeme tarafından Baba ve oğlun arasındaki kişisel ilişkinin kurulması amacıyla 1 Temmuz ve 31 Temmuz günleri arasında M.E.’nin babada kalması belirlendi. Fakat oğlu M.E.’yi anneden aldıktan sonra telefonları kapatan ve her yerden engelleyen baba M.D. oğlunu bu süreçte hiç bir şekilde annesi ile görüştürmedi.
Oğlunun sağlığından endişe ediyor
Daha önceleri de görüş günlerini ihlal ederek oğlunu annesi ile görüştürmeyen yada geç getiren babadan şikayetçi olan anne yaşanan bu son olayla birlikte perişan olduğunu, oğlunun sağlık durumunu merak ettiğini belirterek gözyaşlarına boğuldu.
Her yerden engellendi: Pedagog aracılığıyla teslim ettiğini çocuğunu 49 gündür göremediğini, savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ve her yere fotoğraflarını asarak kayıp başvurusu yaptığını da belirten anne S.D., "Babası pedagog aracılığıyla teslim aldı ve bir daha getirmedi. Babasının telefonu kapalı. Ailesi de telefonlara cevap vermiyor. Beni her yerden engelledikleri için başka numaralardan ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım." dedi.