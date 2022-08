Bursa'da annenin 'Cem Muhammed' korkusu! Eski koca çocuğunu kaçırdı enişteyi görünce...

Her yerden engellendi: Pedagog aracılığıyla teslim ettiğini çocuğunu 49 gündür göremediğini, savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ve her yere fotoğraflarını asarak kayıp başvurusu yaptığını da belirten anne S.D., "Babası pedagog aracılığıyla teslim aldı ve bir daha getirmedi. Babasının telefonu kapalı. Ailesi de telefonlara cevap vermiyor. Beni her yerden engelledikleri için başka numaralardan ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım." dedi.