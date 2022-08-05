Norveç Adalet Bakanı'nın pozu ülkeyi karıştırdı! Muhalefet eleştiri yağmuruna tuttu

NORVEÇ Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl'in İtalya tatili ülkenin gündemine oturdu. Bakanın sörf tahtası üzerinde çekilmiş fotoğrafını muhalefetin tepkisini çekti.

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Kuzey ülkesi Norveç Adalet Bakanı Enger Mehl'in tatil pozunu konuşuyor. Tatil için İtalya'da bulunan Mehl'in sörf tahtası üzerinde çekilmiş fotoğrafını yayınlaması muhalefetin tepkisine neden oldu. Bakanın can yeleği giymeden sörf tahtası üzerinde olduğuna dikkat çeken muhalefet bunun Norveç yasalarına aykırı olduğunu belirterek Mehl'i eleştiri yağmuruna tuttu.

Kısa sürede sosyal medyada viral oldu

Kısa sürede bu kare ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline gelirken söz konusu tartışma sosyal medyada viral oldu.

Mehl'den ilk açıklama geldi

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Mehl suçlamaları reddetti ve kanunları çiğnemediğinin altını çizdi.

Muhalefetin yoğun eleştirisine rağmen pek çok Norveçli siyasetçi bakana destek verdi.

Norveç kanunları ne diyor?

Norveç'te sörf yaparken can yeleği takma zorunluluğu bulunuyor. Ancak kıyıya yakın yerlerde sörf yapanlar bu zorunluluktan muaf tutuluyor.