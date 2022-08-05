BIST 2.716
DOLAR 17,97
EURO 18,39
ALTIN 1.034,16
HABER /  EKONOMİ

Benzin ve motorinde bir dev indirim daha geldi cumartesinden itibaren geçerli olacak

Benzin ve motorinde bir dev indirim daha geldi cumartesinden itibaren geçerli olacak

Benzin ve motorin fiyatlarında indirim haberleri peş peşe geliyor. Son dakika bilgisine göre, 6 Ağustos cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 2,23 TL motorin grubunda 1,15 TL fiyat indirimi olacak.

Abone ol

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 

6 Ağustos cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 2,23 TL motorin grubunda 1,15 TL fiyat indirimi yapılacak.

Güncel akaryakıt fiyatları
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,48 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 22,25 liradan satılıyor.

Benzin litre fiyatı 20 TL'ye inecek
İndirim sonrası benzinin litre fiyatı ortalama 20.03 TL motorinin ise litre fiyatının 23.33 TL'ye inmesi bekleniyor.

Brent petrolün varil fiyatı sert düştü
Dün günü 96,78 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, ABD ve Avrupa'da açıklanan zayıf ekonomik verilerin talep görünümünü olumsuz etkileyeceği endişeleriyle son 6 ayın en düşük seviyelerini gördü. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93,72 dolara kadar geriledi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kastamonu'da kuzeninin kayıp mezarını ararken ararken buldu yetkililer apar topar etrafı çevirdi
Foto Galeri Kastamonu'da kuzeninin kayıp mezarını ararken ararken buldu yetkililer apar topar etrafı çevirdi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Sivaslı Hasan Erdoğan evli mi eşi ve çocukları kimdir? Hasan Erdoğan hasta mıydı?
Sivaslı Hasan Erdoğan evli mi eşi ve çocukları kimdir? Hasan Erdoğan hasta mıydı?
Okul servislerindeki düzenleme ertelendi! Resmi Gazete'de yayınlandı
Okul servislerindeki düzenleme ertelendi! Resmi Gazete'de yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşmeye gidiyor Vize sürprizi çıkabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşmeye gidiyor Vize sürprizi çıkabilir
KPSS skandalında yeni detay! Aynı dershanedeki 21 kişinin yanıtları da aynı
KPSS skandalında yeni detay! Aynı dershanedeki 21 kişinin yanıtları da aynı
Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında can sıkan gelişmeler
Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında can sıkan gelişmeler
Hasan Erdoğan öldü mü, neden ölü Hasan Erdoğan cenazesi ne zaman?
Hasan Erdoğan öldü mü, neden ölü Hasan Erdoğan cenazesi ne zaman?
TFF Başkanı Büyükekşi'den Cüneyt Çakır açıklaması
TFF Başkanı Büyükekşi'den Cüneyt Çakır açıklaması
Hasan Erdoğan kimdir, kaç yaşında neden öldü? Hasan Erdoğan hastalığı neydi?
Hasan Erdoğan kimdir, kaç yaşında neden öldü? Hasan Erdoğan hastalığı neydi?
İkinci el araç satışında yüzde 50'ye yakın düşüş! Bayilere sıfır araç da gelmiyor
İkinci el araç satışında yüzde 50'ye yakın düşüş! Bayilere sıfır araç da gelmiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı KPSS iptalini getirdi DDK Başkanı Arıncı Selvi'ye konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı KPSS iptalini getirdi DDK Başkanı Arıncı Selvi'ye konuştu