Benzin ve motorinde bir dev indirim daha geldi cumartesinden itibaren geçerli olacak

Benzin ve motorin fiyatlarında indirim haberleri peş peşe geliyor. Son dakika bilgisine göre, 6 Ağustos cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 2,23 TL motorin grubunda 1,15 TL fiyat indirimi olacak.

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Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

6 Ağustos cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 2,23 TL motorin grubunda 1,15 TL fiyat indirimi yapılacak.

Güncel akaryakıt fiyatları

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,48 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 22,25 liradan satılıyor.

Benzin litre fiyatı 20 TL'ye inecek

İndirim sonrası benzinin litre fiyatı ortalama 20.03 TL motorinin ise litre fiyatının 23.33 TL'ye inmesi bekleniyor.

Brent petrolün varil fiyatı sert düştü

Dün günü 96,78 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, ABD ve Avrupa'da açıklanan zayıf ekonomik verilerin talep görünümünü olumsuz etkileyeceği endişeleriyle son 6 ayın en düşük seviyelerini gördü. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93,72 dolara kadar geriledi.