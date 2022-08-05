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Hindistan'da bir üniversite Mevdudi ve Seyyid Kutub'u müfredattan kaldırdı

Hindistan'da bir üniversite Mevdudi ve Seyyid Kutub'u müfredattan kaldırdı

HİNDİSTAN'da Aligarh İslam Üniversitesi'nin Hindu aktivistlerin talebiyle Ebu'l Ala Mevdudi ve Seyyid Kutub'u müfredattan kaldırması tepki çekti.

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Hindistan'da bir üniversite, Ebu'l Ala Mevdudi ve Seyyid Kutub'un kitaplarını müfredatından kaldırma kararı aldı.

Yerel kaynaklardan elde edinilen bilgilere göre, Aligarh İslam Üniversitesi'nin söz konusu kararı, Hindu aktivistlerinin "aşırılık içeren kimselerin öğretilerinin kaldırılması" için Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye yazdığı bir mektubun ardından geldi.

Aktivistlerin mektubunda "İslam'dan neşet eden cihatçılık anlatılarının devlet üniversitelerinde okutulmasına" karşı çıkılıyordu.

Mektupta ayrıca uluslararası toplum tarafından "terör örgütleri" olarak tanımlanan El Kaide, IŞİD, Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas), Hizbullah, Müslüman Kardeşler (İhvan) ve Taliban gibi hareketlerin Mevdudi'nin öğretilerinden esinlendiği vurgusu yapılıyordu.

Aligarh İslam Üniversitesi Sözcüsü Profesör Doktor Shafey Kidvai, talebe bağlı olarak Mevdudi ve Kutub olmak üzere bazı Müslüman düşünürlerin kitaplarını müfredattan kaldırmaya karar verdiğini doğruladı.

Üniversitenin kararı bazı öğretim görevlilerinin ve öğrencilerin tepki vermesine neden oldu.

Kaynak: Mepa News

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